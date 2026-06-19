Resumen de la semana: máximos históricos pese al estreno de Warsh en la Fed

Los mercados financieros cierran una semana marcada por nuevos máximos en numerosos índices bursátiles, apoyados por la fuerte corrección del petróleo, la moderación de las expectativas de inflación y una mejora generalizada del apetito por el riesgo. El acuerdo alcanzado entre Estados Unidos e Irán para avanzar en la normalización del tráfico por el estrecho de Ormuz contribuyó a aliviar las tensiones energéticas y favoreció un importante descenso de los precios del crudo. No obstante, los recientes incidentes registrados en Líbano han recordado a los inversores que la estabilidad en Oriente Medio sigue siendo frágil y que el riesgo geopolítico continúa presente.

Kevin Warsh, el gran halcón

La otra gran protagonista de la semana fue la Reserva Federal. Los mercados afrontaban con expectación la primera reunión presidida por Kevin Warsh, que superó una prueba especialmente exigente tras varios meses de incertidumbre. Su intervención proyectó una imagen de firmeza en la lucha contra la inflación y sorprendió por un tono más restrictivo de lo que descontaban los inversores. Todo apunta a que la nueva etapa de la Fed tendrá un estilo de comunicación diferente, con mensajes más concisos y una menor predisposición a ofrecer orientaciones detalladas sobre los próximos movimientos de política monetaria. Aun así, esta reunión representa únicamente el primer paso de un mandato en el que, previsiblemente, la presión política acabará teniendo un papel relevante.

En Asia, el Banco de Japón elevó los tipos de interés, aunque el yen continúa moviéndose cerca de sus niveles más débiles frente al dólar en varias décadas. La fortaleza de la divisa estadounidense sigue ejerciendo presión sobre las materias primas, especialmente sobre los metales preciosos. Tanto el oro como la plata cerraron la semana con descensos, afectados por el repunte de las rentabilidades de la deuda y por la posibilidad de que los bancos centrales mantengan los tipos elevados durante más tiempo.

El Ibex 35 camino de los 20.000 puntos

Este entorno sigue favoreciendo especialmente al sector financiero. Los bancos han vuelto a situarse entre los valores más alcistas y han contribuido a que el Ibex 35 alcance nuevos máximos históricos. Además, la relajación de las tensiones geopolíticas podría favorecer una recuperación de la demanda de crédito, que se había visto afectada por el aumento de la incertidumbre durante las últimas semanas. A ello se suma una remuneración al accionista especialmente atractiva, que continúa respaldando el comportamiento del sector.

Más allá de la banca, la caída de los precios energéticos ha impulsado a numerosas compañías ligadas al consumo y al turismo, al mejorar las perspectivas de crecimiento económico y reducir los costes empresariales.

Entre los movimientos corporativos más destacados, Acciona Energía ha registrado una fuerte revalorización ante las informaciones que apuntan al interés de fondos soberanos de Oriente Medio y grandes inversores estadounidenses por entrar en su capital. Actualmente, Acciona controla aproximadamente el 91% de la compañía, por lo que una posible operación podría materializarse mediante la incorporación de un socio estratégico o, incluso, a través de una adquisición más amplia que terminara excluyendo de bolsa el porcentaje restante que cotiza en el mercado.

En las materias primas, el Brent consiguió recuperar parte del terreno perdido en las últimas sesiones y volvió a situarse por encima de los 80 dólares por barril. Sin embargo, el balance semanal sigue reflejando una caída cercana al 10%, impulsada por las perspectivas de una mayor oferta y por la progresiva normalización del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz. Mientras tanto, el dólar se mantiene en máximos desde marzo, mientras que activos como el oro y el Bitcoin han mostrado un comportamiento más débil.

En conjunto, la semana deja un balance claramente positivo para los mercados. La corrección de los precios energéticos, la resistencia mostrada por la actividad económica y la mejora de la confianza inversora han permitido a las bolsas consolidar nuevos máximos. Sin embargo, la evolución de la situación geopolítica en Oriente Medio y las próximas decisiones de los bancos centrales seguirán siendo los principales factores que marcarán el rumbo de los mercados durante las próximas semanas.