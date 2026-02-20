Resumen de la semana: Tensión en Irán, la Corte Suprema tumba a Trump, y Europa lidera

Europa ha tomado la delantera en los mercados financieros. Mientras que en Estados Unidos los inversores continúan penalizando a los sectores más expuestos a la disrupción de la inteligencia artificial, el Viejo Continente sigue registrando fuertes entradas de capital. El aumento de la tensión en Oriente Medio y la subida del precio del petróleo no han frenado el apetito inversor, que continúa viendo a la región cotizando con descuentos atractivos.

Tampoco ha afectado significativamente al ánimo del mercado la posible renuncia anticipada de Lagarde al frente del BCE, un escenario que podría poner en duda la independencia del organismo en un contexto marcado por las elecciones en Francia y el avance de partidos euroescépticos.

El Ibex 35 recupera los 18.000 puntos

El Ibex 35 retoma el camino hacia sus máximos impulsado por los principales sectores del selectivo.

Bancos, constructoras y consumo discrecional han registrado un excelente comportamiento gracias a una menor aversión al riesgo.

ACS se ha situado entre los valores más alcistas después de haber recibido el impulso de diferentes casas de análisis, al ser identificada en la lista de valores como uno de los beneficiados del auge de la inteligencia artificial gracias a su exposición al negocio de centros de datos.

A nivel individual, destaca Repsol, que ha publicado resultados superiores a lo esperado pese a la volatilidad del crudo y a los niveles de producción. La compañía ha elevado su dividendo por encima del euro por acción, una decisión muy bien recibida por el mercado.

El sesgo positivo de la semana ha generado que las utilities queden rezagadas al resto del mercado. Esta semana los bonos han vivido una montaña rusa. Por un lado, han ido bajando en su rentabilidad al inicio de semana beneficiadas como activo refugio, pero por otra parte han terminado al alza ante los datos de inflación, y decisiones políticas.

La Corte Suprema falla en contra de los aranceles

En contraste, Wall Street sigue mostrando fuertes episodios de inestabilidad. En esta ocasión, la tensión se ha centrado en firmas de capital y deuda privada que han anunciado restricciones a la retirada de fondos.

El producto interno bruto ajustado a la inflación aumentó un 1,4% anualizado en el cuarto trimestre, una cifra decepcionante. Los datos mostraron que la economía más grande del mundo creció a un ritmo menor al anticipado y además otras cifras mostraron persistentes presiones inflacionarias.

Los mercados siguen descontando un recorte de tipos de la Reserva Federal en julio y al menos dos reducciones en 2026. La medida preferida de la Fed para la inflación subyacente —el índice de precios del gasto en consumo personal básico— aumentó un 0,4 % en diciembre, su mayor aumento en casi un año, mientras que en términos anuales, el PCE básico aumentó un 3 %. Los datos económicos de hoy transmitieron un mensaje confuso: una inflación más alta de lo esperado y un crecimiento más lento de lo previsto.

La noticia del cierre de la semana ha sido que la Corte Suprema de Estados Unidos anuló los aranceles del presidente Donald Trump, socavando su política económica emblemática y propinándole su mayor derrota legal desde que regresó a la Casa Blanca. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha dictaminado oficialmente que los aranceles del presidente Trump son ilegales, en una decisión de 6-3. Estados Unidos ahora se enfrenta a más de 150 mil millones de dólares en posibles reembolsos de aranceles. El movimiento en las bolsas ha sido muy contenido. Incluso las compañías más dependientes a la subida de los precios, como las cadenas minoristas, o de ropa, apenas han tenido movimientos, dado que se espera que la administración pueda utilizar otras herramientas para combatir esta última resolución judicial, y que las empresas que esperaban obtener un reembolso por los aranceles tendrán que esperar un tiempo más hasta que se resuelva el proceso legal.

En general consideramos que es una noticia positiva para las bolsas y el oro, pero negativa para los bonos.

Oro y petróleo al alza

En materias primas, el petróleo se consolida como el gran protagonista de la semana. El despliegue militar estadounidense cerca de Irán sugiere un estancamiento en las negociaciones, lo que reaviva el riesgo de un posible bloqueo del Estrecho de Ormuz, una vía clave por la que transita cerca de una cuarta parte del comercio marítimo mundial de crudo.

El oro supera de nuevo los 5.000 dólares la onza mientras los inversores evalúan el último estallido geopolítico y el próximo movimiento de la Reserva Federal sobre los tipos de interés. La incertidumbre generada por los aranceles, y sus consecuencias para reducir el déficit deberían ser buenas para el comportamiento del metal en los próximos meses.