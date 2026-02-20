El Supremo de EE. UU. tumba los aranceles globales de Trump y sacude a los mercados

Una decisión judicial de gran calado redefine los límites del poder ejecutivo en política comercial.

Conclusiones clave Una decisión judicial de gran calado redefine los límites del poder ejecutivo en política comercial.

Las empresas importadoras reciben una vía potencial de compensación, aunque no automática.

El Tribunal Supremo falla 6-3 en contra de Trump sobre los aranceles. El Tribunal dictamina que el Presidente no tiene autoridad bajo la IEEPA para imponer aranceles. La IEEPA no otorga al poder ejecutivo la facultad de aplicar tales aranceles. No hay una decisión automática para reembolsar aranceles, pero el Tribunal Supremo dice que los importadores pueden presentar reclamaciones a través del Tribunal de Comercio Internacional de EE. UU. El Tribunal Supremo no aborda la elegibilidad para reembolsos de aranceles. Los operadores ahora ven a la Fed esperando hasta julio para recortar tipos. El Nasdaq 100 sube con esta noticia; el dólar estadounidense, sin embargo, baja ligeramente.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.