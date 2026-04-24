Resumen de la semana: Wall Street golea a Europa

Mientras el conflicto continúa sin resolverse, sus consecuencias económicas han comenzado a afectar al ánimo de los inversores en los últimos días. El escaso avance en las negociaciones entre las partes prolonga la situación de bloqueo, lo que a su vez mantiene elevados los precios de la energía. En este contexto, el ajuste del mercado energético aún no se ha completado, lo que sugiere que los precios podrían mantenerse elevados durante más tiempo del previsto, hasta que la demanda se reduzca lo suficiente como para equilibrar el sistema. A pesar de ello, el ánimo a final de la semana ha mejorado al confirmarse la llegada del ministro de Asuntos Exteriores iraní a Islamabad el viernes.

En Europa, los principales índices bursátiles siguen mostrando debilidad. Sectores como el automotriz, el consumo y el turismo se encuentran entre los más perjudicados. Este último ha llamado la atención en los últimos días después de las cancelaciones y modificaciones de rutas de algunas aerolíneas, que ponen en jaque las vacaciones de verano en el Viejo Continente.

En contraste, en EEUU, las grandes empresas tecnológicas están presentando resultados extraordinarios, entre los que ha destacado Intel, lo que explica en parte su mejor comportamiento relativo en los mercados. Sin embargo, este buen desempeño convive con noticias de despidos en grandes firmas, reflejando un proceso de ajuste interno en el sector. En el caso concreto de los despidos masivos de Meta, que antes impulsaban la confianza de los inversores, podrían no tener el mismo efecto ahora porque gran parte del ahorro se destinará a enormes inversiones en inteligencia artificial. Además, la empresa no solo está recortando plantilla, sino apostando a que la IA sustituya empleados, aunque su eficacia y coste aún generan dudas.

En cualquier caso, el crecimiento de los beneficios de las tecnológicas es sencillamente asombroso. Se trata de un momento óptimo en el que la oferta de chips no da abasto con la demanda. Los inversores también consideran que el sector corre poco riesgo de verse afectado por la guerra en Irán, y que los beneficios y las perspectivas de las empresas superan las expectativas en la mayoría de los casos.

El Ibex a la cola de Europa

El entorno global ha lastrado especialmente al IBEX 35, que lidera las caídas en el Viejo Continente. Dentro del ámbito empresarial, Bankinter ha presentado resultados que evidencian cierta debilidad, principalmente por la caída en la actividad hipotecaria, en un escenario exigente para el sector después de las fuertes subidas del último año.

Por su parte, Indra se ve presionada por el ruido geopolítico, ante la posibilidad de eventuales represalias por parte de Estados Unidos hacia España que podrían afectar a su posición dentro de contratos vinculados a la OTAN.

El aumento de los precios de la energía está llevando a los mercados de bonos globales a su peor semana en un mes. Los inversores están reevaluando las perspectivas de los tipos de interés, y la venta masiva de bonos refleja la preocupación de que las interrupciones en el suministro de energía mantengan la inflación elevada y una política monetaria más restrictiva.

En resumen, el mercado sigue condicionado por la incertidumbre geopolítica y la falta de visibilidad a corto plazo. Mientras no se produzcan avances claros en el conflicto, es previsible que la volatilidad se mantenga elevada, y los precios del petróleo se mantengan al alza.