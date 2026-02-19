Resumen de mitad de sesión: EE. UU.–Irán sacude a los mercados y presiona al euro

Las bolsas globales cotizan con un sesgo defensivo, mientras los inversores reevalúan el riesgo de un posible ataque estadounidense contra Irán. Con EE. UU. concentrando fuerzas significativas en Oriente Medio, cualquier escalada probablemente aumentaría la prima de riesgo geopolítico en el petróleo y reavivaría las presiones inflacionistas globales. Esa combinación podría retrasar los recortes de tipos e, incluso en un escenario extremo, reactivar expectativas de subidas en algunas jurisdicciones.

Brent: +1,6%, acercándose a 71 USD/barril

Futuros de índices estadounidenses: -0,3% a -0,4% en pre‑market

Oro y plata: las subidas pierden impulso

Bitcoin: cae hacia ~66.500 USD

Europa bajo presión: DAX -0,8%, CAC 40 -0,8%, FTSE 100 -0,6%

Este ciclo de resultados sigue mostrando un panorama desigual en Europa, con resiliencia en algunos segmentos industriales y financieros, y presión continua en materias primas y consumo.

Materias primas, energía e industria

Rio Tinto: beneficios planos; caída en el beneficio del mineral de hierro, señalando presión en precios por segmentos.

Repsol: 1.900 millones de euros previstos para dividendos + recompras en 2026.

Centrica, Mondi: decepcionan en el rendimiento operativo ajustado.

Drax: firma un acuerdo de peaje de 15 años para un sistema BESS de 200 MW, reforzando su exposición a la transición energética.

Tecnología e industriales

SAP: propone dividendo de 2,50 €/acción para 2025.

BE Semiconductor: pedidos del Q4 mejores de lo esperado.

Airbus: prevé ~870 entregas en 2026, por debajo de las expectativas del mercado.

Schneider Electric: destaca el potencial de ahorro energético impulsado por IA, alineándose con la tendencia estructural de eficiencia energética.

Nexans: EBITDA ajustado anual por debajo de expectativas.

Consumo y servicios

Pernod Ricard: ventas por debajo de lo esperado, señalando un deterioro de la demanda.

Nestlé: guía crecimiento orgánico del 3%–4% para 2026 (en línea con el consenso).

Renault: guía cautelosa ante la intensificación de la competencia.

Air France‑KLM: mantiene tono optimista en largo radio, apoyado por demanda premium.

Kinepolis, Nilfisk: resultados anuales decepcionantes.

Financieras e inmobiliario

Aegon, BAM: superan expectativas operativas.

Tikehau Capital: AUM 52.800 M€ vs 49.600 M€ interanual.

Zug Estates: beneficio neto 85,2 M CHF vs 58,7 M CHF interanual.

LSEG: presión activista mientras Elliott impulsa un buyback de 5.000 M£ y una revisión de cartera.

Movimientos de analistas

Upgrades

DWS: UBS sube a Buy (PT 70 €)

Vonovia: Morgan Stanley sube a Equal‑weight (PT 30 €)

Aramis: Morgan Stanley sube a Overweight (PT 5 €)

Capgemini: Morgan Stanley sube a Equal‑weight (PT 117 €)

Downgrades

BASF: Barclays baja a Underweight (PT 40 €)

Freenet: UBS baja a Sell (PT 28,50 €)

Schroders: UBS baja a Neutral (PT 590p)

Initiations

74Software: Berenberg inicia en Buy (PT 44 €)

¿Vuelven a estar de moda las defensivas? Rebound en consumo básico

Las acciones europeas de consumo básico han protagonizado un rebote notable. El índice MSCI Europe Consumer Staples ha roto un rango de dos años y se encamina a su mejor rendimiento relativo mensual frente al mercado amplio desde mediados de 2022.

Puntos clave

Breakout: mejor momentum relativo desde junio de 2022.

Flujos: la rotación refleja menor exposición a compañías percibidas como vulnerables a la disrupción de la IA.

Valoraciones: el sector cotiza en línea con el mercado, en lugar de su típica prima histórica.

Fundamentales: beneficios y volúmenes aún sin catalizadores claros para una aceleración sostenida.

Sell‑side: algunos bancos siguen infraponderando por pérdida de poder de fijación de precios y escasos catalizadores de BPA.

Precio del DAX 40

Fuente: xStation5

Precio del par EUR/USD

Fuente: xStation5