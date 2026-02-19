Resumen de mitad de sesión: EE. UU.–Irán sacude a los mercados y presiona al euro

-
El mercado adopta un sesgo claramente defensivo ante un repunte del riesgo geopolítico.
-
El petróleo reacciona con fuerza mientras los activos de riesgo muestran mayor cautela.
-
Las bolsas europeas retroceden en un contexto de resultados muy dispares entre sectores.
-
Materias primas, energía y consumo presentan un tono desigual, con varias sorpresas corporativas.
-
Tecnología, industriales y financieras ofrecen señales mixtas, con algunos nombres destacando.
-
El mercado adopta un sesgo claramente defensivo ante un repunte del riesgo geopolítico.
-
El petróleo reacciona con fuerza mientras los activos de riesgo muestran mayor cautela.
-
Las bolsas europeas retroceden en un contexto de resultados muy dispares entre sectores.
-
Materias primas, energía y consumo presentan un tono desigual, con varias sorpresas corporativas.
-
Tecnología, industriales y financieras ofrecen señales mixtas, con algunos nombres destacando.
Las bolsas globales cotizan con un sesgo defensivo, mientras los inversores reevalúan el riesgo de un posible ataque estadounidense contra Irán. Con EE. UU. concentrando fuerzas significativas en Oriente Medio, cualquier escalada probablemente aumentaría la prima de riesgo geopolítico en el petróleo y reavivaría las presiones inflacionistas globales. Esa combinación podría retrasar los recortes de tipos e, incluso en un escenario extremo, reactivar expectativas de subidas en algunas jurisdicciones.
-
Brent: +1,6%, acercándose a 71 USD/barril
-
Futuros de índices estadounidenses: -0,3% a -0,4% en pre‑market
-
Oro y plata: las subidas pierden impulso
-
Bitcoin: cae hacia ~66.500 USD
-
Europa bajo presión: DAX -0,8%, CAC 40 -0,8%, FTSE 100 -0,6%
Este ciclo de resultados sigue mostrando un panorama desigual en Europa, con resiliencia en algunos segmentos industriales y financieros, y presión continua en materias primas y consumo.
Materias primas, energía e industria
-
Rio Tinto: beneficios planos; caída en el beneficio del mineral de hierro, señalando presión en precios por segmentos.
-
Repsol: 1.900 millones de euros previstos para dividendos + recompras en 2026.
-
Centrica, Mondi: decepcionan en el rendimiento operativo ajustado.
-
Drax: firma un acuerdo de peaje de 15 años para un sistema BESS de 200 MW, reforzando su exposición a la transición energética.
Tecnología e industriales
-
SAP: propone dividendo de 2,50 €/acción para 2025.
-
BE Semiconductor: pedidos del Q4 mejores de lo esperado.
-
Airbus: prevé ~870 entregas en 2026, por debajo de las expectativas del mercado.
-
Schneider Electric: destaca el potencial de ahorro energético impulsado por IA, alineándose con la tendencia estructural de eficiencia energética.
-
Nexans: EBITDA ajustado anual por debajo de expectativas.
Consumo y servicios
-
Pernod Ricard: ventas por debajo de lo esperado, señalando un deterioro de la demanda.
-
Nestlé: guía crecimiento orgánico del 3%–4% para 2026 (en línea con el consenso).
-
Renault: guía cautelosa ante la intensificación de la competencia.
-
Air France‑KLM: mantiene tono optimista en largo radio, apoyado por demanda premium.
-
Kinepolis, Nilfisk: resultados anuales decepcionantes.
Financieras e inmobiliario
-
Aegon, BAM: superan expectativas operativas.
-
Tikehau Capital: AUM 52.800 M€ vs 49.600 M€ interanual.
-
Zug Estates: beneficio neto 85,2 M CHF vs 58,7 M CHF interanual.
-
LSEG: presión activista mientras Elliott impulsa un buyback de 5.000 M£ y una revisión de cartera.
Movimientos de analistas
Upgrades
-
DWS: UBS sube a Buy (PT 70 €)
-
Vonovia: Morgan Stanley sube a Equal‑weight (PT 30 €)
-
Aramis: Morgan Stanley sube a Overweight (PT 5 €)
-
Capgemini: Morgan Stanley sube a Equal‑weight (PT 117 €)
Downgrades
-
BASF: Barclays baja a Underweight (PT 40 €)
-
Freenet: UBS baja a Sell (PT 28,50 €)
-
Schroders: UBS baja a Neutral (PT 590p)
Initiations
-
74Software: Berenberg inicia en Buy (PT 44 €)
¿Vuelven a estar de moda las defensivas? Rebound en consumo básico
Las acciones europeas de consumo básico han protagonizado un rebote notable. El índice MSCI Europe Consumer Staples ha roto un rango de dos años y se encamina a su mejor rendimiento relativo mensual frente al mercado amplio desde mediados de 2022.
Puntos clave
-
Breakout: mejor momentum relativo desde junio de 2022.
-
Flujos: la rotación refleja menor exposición a compañías percibidas como vulnerables a la disrupción de la IA.
-
Valoraciones: el sector cotiza en línea con el mercado, en lugar de su típica prima histórica.
-
Fundamentales: beneficios y volúmenes aún sin catalizadores claros para una aceleración sostenida.
-
Sell‑side: algunos bancos siguen infraponderando por pérdida de poder de fijación de precios y escasos catalizadores de BPA.
Precio del DAX 40
Fuente: xStation5
Precio del par EUR/USD
Fuente: xStation5
Tres mercados a tener en cuenta la próxima semana (20.02.2026)
Trump ofrecerá una rueda de prensa sobre la decisión arancelaria de la Corte Suprema en 12 minutos
🚨 El Ibex desafía el miedo y se dispara tras el golpe judicial a Trump
El Supremo de EE. UU. tumba los aranceles globales de Trump y sacude a los mercados
El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.
XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.
El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.
Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.