🚨 El Ibex 35 arranca con caídas y Europa se tiñe de rojo

El Ibex 35 empieza con mal pie la jornada y se anota caídas de un 0,3%. El ánimo es negativo en general y en Europa vemos incluso mayores castigos, con el DAX o el CAC cayendo medio punto porcentual. Los datos macro se centran en Estados Unidos, pero de nuevo el plato fuerte será mañana con los datos de inflación PCE.

Empresas que más suben del Ibex 35

Las acciones de Repsol están repuntando más de un 3% después de presentar resultados. Podemos decir que las cifras de Repsol han sido malos, pero mejores de lo esperado. Esto puede pesar en el sentimiento del inversor, que ve un 2026 con más posibilidades de repunte de los precios del crudo por mayores tensiones geopolíticas. Además, la compañía ha incrementado el dividendo hasta superar el euro por acción, en lo que supone un desembolso total de 1.900 millones de euros en dividendos y recompras de acciones, lo que supone un 5,5% más que en 2025. Pensamos que el 2026 puede ser ligeramente mejor que el 2025 gracias a una recuperación de la producción hasta niveles del 2024 y por unos precios del crudo que pueden mantenerse entre los 60$ y 65$, aunque seguimos pensando que hay cierta sobre producción a nivel mundial y seguirá suponiendo un freno a los precios del petróleo. Merlin o Mapfre también están subiendo, pero el optimismo es bastante más moderado.

Empresas que más bajan del Ibex 35

Las acciones de Acciona corrigen más de un 2% después de que un miembro de la compañía participara ayer en el Parlamento de Navarra por las acusaciones que se le hacen a la compañía por supuestas mordidas. Ya sabemos que todo este tema político pesa en la mente del inversor y cualquier nuevo suceso tiene un impacto negativo en la cotización. Las energéticas también descienden, aunque son caídas moderadas.

¿Cómo invertir en el Ibex 35?

