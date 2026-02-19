Dentro de la rotación que estamos viendo en los mercados de renta variable, un índice que se está beneficiando de ello es el Russell 2000 de empresas de pequeña capitalización. Sin embargo, el inversor debe preguntarse: ¿tiene sentido esta rotación o está asumiendo un excesivo riesgo?

El Russell 2000 bate al S&P 500

El Russell 2000 está teniendo un gran desempeño en este 2026. Uno de los motivos de ello es cierto miedo a que las inversiones en IA no generen el retorno esperado en las grandes empresas, mientras que las enfocadas en software también están sufriendo. Esto ha dejado al Russell 2000 con una subida del 7,1% en este año, mientras que el S&P 500 tan solo ha subido un 0,5%. De hecho, esto sorprende por lo denostado que ha estado el Russell 2000 en los últimos años, experimentando peores retornos que el S&P 500 o el Nasdaq 100

¿Está el Russell 2000 sobrevalorado?

Nos podemos preguntar si el despunte del Russell 2000 ha venido impulsado por un aumento de expectativas de beneficios o por una expansión de múltiplos. Curiosamente, viene de un incremento de las expectativas de beneficios ya que el múltiplo PER forward a 12 meses (precio/beneficios estimados a 12 meses) se ha mantenido estable en este 2026. Ahora bien, se ha establecido por encima de la media de los últimos 5 años (23,4 veces frente a 22,3 veces). Esto por sí solo no nos dice nada, ya que el S&P 500 también se ubica por encima de su media de 20,1 veces hasta los 22,6 veces. En cualquier caso, no parecen múltiplos disparatados e incluso podemos ver como el spread o gap de múltiplo entre el S&P 500 y el Russell 2000 no es tan abultado, lo que podría sugerir que todavía podríamos ver una mayor diferencia de rentabilidad entre ambos valores.