- El Russell 2000 bate al S&P 500
- ¿Está el Russell 2000 sobrevalorado?
- El Russell 2000 bate al S&P 500
- ¿Está el Russell 2000 sobrevalorado?
Dentro de la rotación que estamos viendo en los mercados de renta variable, un índice que se está beneficiando de ello es el Russell 2000 de empresas de pequeña capitalización. Sin embargo, el inversor debe preguntarse: ¿tiene sentido esta rotación o está asumiendo un excesivo riesgo?
El Russell 2000 bate al S&P 500
El Russell 2000 está teniendo un gran desempeño en este 2026. Uno de los motivos de ello es cierto miedo a que las inversiones en IA no generen el retorno esperado en las grandes empresas, mientras que las enfocadas en software también están sufriendo. Esto ha dejado al Russell 2000 con una subida del 7,1% en este año, mientras que el S&P 500 tan solo ha subido un 0,5%. De hecho, esto sorprende por lo denostado que ha estado el Russell 2000 en los últimos años, experimentando peores retornos que el S&P 500 o el Nasdaq 100
¿Está el Russell 2000 sobrevalorado?
Nos podemos preguntar si el despunte del Russell 2000 ha venido impulsado por un aumento de expectativas de beneficios o por una expansión de múltiplos. Curiosamente, viene de un incremento de las expectativas de beneficios ya que el múltiplo PER forward a 12 meses (precio/beneficios estimados a 12 meses) se ha mantenido estable en este 2026. Ahora bien, se ha establecido por encima de la media de los últimos 5 años (23,4 veces frente a 22,3 veces). Esto por sí solo no nos dice nada, ya que el S&P 500 también se ubica por encima de su media de 20,1 veces hasta los 22,6 veces. En cualquier caso, no parecen múltiplos disparatados e incluso podemos ver como el spread o gap de múltiplo entre el S&P 500 y el Russell 2000 no es tan abultado, lo que podría sugerir que todavía podríamos ver una mayor diferencia de rentabilidad entre ambos valores.
Tres mercados a tener en cuenta la próxima semana (20.02.2026)
🚨 El Ibex desafía el miedo y se dispara tras el golpe judicial a Trump
El Supremo de EE. UU. tumba los aranceles globales de Trump y sacude a los mercados
¿Tech al rescate? La economía de EE. UU. se enfría y el mercado busca refugio en las grandes tecnológicas.
El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.
XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.
El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.
Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.