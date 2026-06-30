Resumen de mitad de sesión: El Euro Stoxx 50 acecha máximos y Morgan Stanley anticipa un bum en Europa

Las bolsas europeas abrieron la sesión del martes con ganancias sólidas, respaldadas por el optimismo proveniente tanto de Asia como de Wall Street. El STOXX 50 avanzó alrededor de un 0,6%, mientras que el índice general STOXX 600 subió casi un 1%. Los valores tecnológicos lideraron una vez más el rally, a medida que los inversores regresaron a los nombres vinculados con la inteligencia artificial tras la reciente corrección y ante la mejora en las expectativas de demanda de semiconductores.

Entre las empresas con mejor rendimiento de la sesión destacaron los principales fabricantes de chips de Europa: las acciones de ASML subieron más de un 3,5%, Infineon ganó cerca de un 2,5% y STMicroelectronics avanzó casi un 3%, lo que subraya el renovado apetito de los inversores por las compañías de infraestructura de IA y semiconductores. Mientras tanto, el dólar estadounidense se fortaleció a nivel global y el crudo Brent intentó recuperarse hacia los 74 USD por barril.

El Euro Stoxx 50 se mantiene cerca de máximos históricos

El Euro Stoxx 50 continúa cotizando cerca de sus máximos de todos los tiempos, situándose a solo un 0,7% de su récord histórico, al tiempo que acumula una ganancia de casi el 8,5% en lo que va de año.

La tecnología se mantiene como el sector con mejor rendimiento tanto en el día como desde el inicio del año, mientras que los valores relacionados con el consumo y los servicios de comunicación siguen rezagados. Aproximadamente el 64% de los componentes del índice cotizan por encima de su media móvil de 200 días, lo que sugiere que la tendencia alcista a largo plazo sigue intacta.

Entre los valores con mejor comportamiento relativo destacan Infineon, ASML y Siemens; por el contrario, BMW, SAP, Mercedes-Benz y Adyen se posicionan entre las grandes capitalizaciones más débiles de este año. Con el índice cotizando a aproximadamente 18,8 veces los beneficios previstos (forward P/E), las valoraciones siguen siendo razonables en comparación con los principales índices de EE. UU., lo que refuerza el argumento a favor de un interés creciente y gradual de los inversores por la renta variable europea.

Fuente: XTB Research

Los líderes industriales y de IA dominan la sesión del martes

Las ganancias del martes estuvieron impulsadas principalmente por empresas de los sectores industrial, tecnológico y de transición energética. Siemens Energy (+4,6%), Siemens (+3,8%) y ASML (+3,7%) lideraron los avances, evidenciando la continua entrada de capital hacia las temáticas de infraestructura de IA y electrificación. Schneider Electric, Infineon y Safran también registraron fuertes subidas gracias a la rotación de los inversores hacia los líderes industriales europeos.

En el lado de las pérdidas, las telecomunicaciones, los bienes de lujo y el sector de la automoción se quedaron rezagados, con Deutsche Telekom, LVMH y Volkswagen entre los nombres más débiles. A pesar de los descensos de hoy, varios de los valores rezagados siguen registrando rentabilidades positivas en el último año, mientras que los líderes de este año mantienen un impulso a largo plazo excepcionalmente fuerte.

Fuente: XTB Research

Fuente: XTB Research

Gráfico del Euro Stoxx 50 (velas diarias)

Fuente: xStation5

Gráfico del DAX 40 (velas diarias)

Fuente: xStation5

Morgan Stanley: Europa podría destacar gracias a una mayor diversificación

Morgan Stanley considera que las acciones europeas tienen margen para prolongar su racha alcista en la segunda mitad del año. Según los estrategas del banco, los inversores no están abandonando la inteligencia artificial, sino que buscan diversificarse para alejarse de la fuerte concentración de capital existente en las megacapitalizaciones tecnológicas de EE. UU. Europa está emergiendo como uno de los principales beneficiarios de esta rotación.

Los índices bursátiles europeos han ofrecido rentabilidades en lo que va de año muy en línea con las del S&P 500 tras recuperarse de la debilidad previa causada por factores geopolíticos. Morgan Stanley sostiene que esto es más que un rebote temporal y que podría representar el inicio de una reasignación más amplia del capital global.

La caída de los precios del petróleo tras el acuerdo entre EE. UU. e Irán ha mejorado las perspectivas de las empresas europeas al reducir los costes energéticos y apuntalar los márgenes corporativos. Sin embargo, el banco cree que el principal catalizador detrás de las renovadas entradas de flujos no es la geopolítica, sino el aumento de la volatilidad en el sector de la IA en EE. UU. Los inversores buscan mantener su exposición a la IA al tiempo que amplían su diversificación regional.

Alrededor del 90% de las ganancias de este año en los índices bursátiles europeos han sido generadas por sectores relacionados con la IA, incluidos los semiconductores, el hardware tecnológico, los bienes de equipo y las empresas de cobre y minería.

Morgan Stanley también señala que las empresas cotizadas europeas dependen mucho menos de las condiciones económicas locales de lo que se suele asumir. Cerca del 55% de sus ingresos se generan fuera de Europa, lo que reduce su sensibilidad a un crecimiento más débil del PIB o a unos datos macro de PMI decepcionantes.

Las previsiones del consenso apuntan a un crecimiento de los beneficios superior al 16% para las empresas europeas este año, una cifra que el banco considera que los inversores aún están subestimando. Los bancos europeos siguen siendo particularmente atractivos gracias a unos tipos de interés más altos, la mejora de la rentabilidad, los programas de recompra de acciones en marcha y una sólida distribución de dividendos.

Según el banco, los sectores que se benefician de una mayor inflación (incluidos los bancos, los activos reales y los negocios vinculados a la IA) representan ahora aproximadamente el 60% de los beneficios corporativos totales en Europa, lo que posiciona bien a la región ante el actual trasfondo macroeconómico.

Morgan Stanley destaca que el histórico descuento de valoración de las acciones europeas frente al mercado estadounidense ha comenzado a estrecharse después de muchos años, lo que podría generar un margen adicional para la entrada de capital internacional.

Para el segundo semestre del año, los sectores preferidos del banco incluyen semiconductores, empresas de cobre y minería, bancos, fabricantes de bienes de equipo y empresas de servicios públicos, esperando que estas últimas se beneficien tanto de la transición energética como de la inversión continua en infraestructura de IA.

Gráfico de ASML.NL (velas diarias)

Fuente: xStation5