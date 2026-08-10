APERTURA EE.UU.: La deuda y el estrecho de Ormuz aumentan la preocupación

El inicio de la primera sesión de la semana no ha logrado imponer una dirección clara a los precios. Los futuros de los principales índices de Wall Street registran ligeras caídas en la apertura, limitadas a alrededor del 0,2%. Ante la ausencia de grandes catalizadores macroeconómicos y de publicaciones de resultados de grandes empresas, el mercado vuelve a centrarse en la incierta situación en torno al estrecho de Ormuz. A pesar de los anuncios del presidente de Estados Unidos y del secretario del Tesoro, todavía no se ha alcanzado ningún acuerdo y los detalles concretos son prácticamente inexistentes. La ansiedad y la impaciencia de los inversores son claramente visibles en el mercado de materias primas. El Brent vuelve a situarse por encima de los 85 dólares y el gas natural en Europa se acerca a los 60 EUR. Según información fragmentaria procedente de fuentes que incluyen a Reuters, la parte iraní se muestra reacia a ceder en sus exigencias relacionadas con las tarifas de transferencia.

Entre las compañías de las MAG7 que avanzan, Alphabet lidera actualmente, respaldada en parte por las compras de Berkshire. Microsoft y Apple se están quedando rezagadas.

SpaceX se recupera, con un alza del 3%, respaldada en parte por el optimismo en torno a los resultados de Rocket Lab, que aún no han sido publicados. Noticias empresariales: Apple: La compañía cae alrededor de un 1% después de recibir una recomendación negativa por parte de un banco de inversión. En su evaluación, los analistas señalaron principalmente la presión sobre los márgenes y los precios de los nuevos iPhone.

Intel: El fabricante estadounidense de chips cae hasta un 3% en la apertura después de anunciar una nueva emisión de acciones para financiar sus inversiones. El tamaño de la emisión alcanza los 15.000 millones de dólares.

Monday.com: El proveedor de software cae hasta un 9% tras la publicación de sus resultados. A pesar de superar claramente el consenso del mercado (Ingresos: 364,6 millones de dólares frente a 355 millones; BPA: 1,48 dólares frente a 1,11 dólares), unas previsiones decepcionantes preocuparon claramente a los accionistas.

HP: La acción sube alrededor de un 6% después de recibir recomendaciones positivas de una firma de inversión. En la publicación, los analistas apuntan a una demanda adicional impulsada por las inversiones en inteligencia artificial.

Barrick Mining: El conglomerado minero cae alrededor de un 4% después de firmar un acuerdo con Newmont Corp relacionado con su empresa conjunta en Nevada. Datos macroeconómicos: Una hora antes del cierre de la sesión de Wall Street, Beth M. Hammack comenzará su conferencia. La presidenta del Banco de la Reserva Federal de Cleveland hablará sobre política monetaria. Hammack defiende firmemente que se otorgue una mayor importancia a la inflación y al objetivo de inflación; es una de las principales representantes del ala más restrictiva de la Fed, y el mercado espera que mantenga esta postura durante su conferencia.

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