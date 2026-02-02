Resumen de mitad de sesión: Europa se recupera, ventas de insiders, PMIs fuertes en la UE

En divisas y cripto, el franco suizo y el dólar canadiense se debilitan, mientras que Ethereum y Bitcoin recuperan parte de las pérdidas recientes.

Deutsche Bank alerta de un deterioro del apetito por riesgo: las ventas de insiders alcanzan máximos desde 2021 y los institucionales están ajustando sus carteras.

Las mineras y valores ligados a metales preciosos sufren tras el desplome del oro y la plata, mientras que el petróleo y el gas caen con fuerza al desaparecer parte de la prima geopolítica.

Las bolsas europeas rebotan con fuerza gracias a unos PMIs mejores de lo esperado en Alemania, Francia, Suiza, Polonia y Reino Unido, impulsando a los principales índices del continente.

El mercado europeo, tras una vacilación inicial al comienzo de la sesión, giró con decisión al alza. Casi todos los principales índices del Viejo Continente registran avances. Los mejores comportamientos los muestran el IBEX (+1%) , SMI (+1%) y DAX (+0,8%) . El CAC 40 (+0,5%) y el FTSE 100 (+0,7%) también se mueven al alza. El índice amplio EURO STOXX gana un 0,6% .

, y . El y el también se mueven al alza. El índice amplio gana un . Los inversores recibieron un sólido conjunto de datos macroeconómicos en Europa. Markit publicó las lecturas del PMI manufacturero de enero para varios países europeos: Polonia: 48,8 (esperado: 49; previo: 48,5) Suiza: 48,8 (esperado: 47,9; previo: 45,8) Francia: 51,2 (esperado: 51; previo: 50,7) Alemania: 49,1 (esperado: 48,7; previo: 45,8) Suiza también publicó datos de ventas minoristas. Excluyendo efectos estacionales, las ventas de diciembre aumentaron un 2,9% , frente al 2% esperado. En el Reino Unido, el PMI manufacturero se situó en 51,8 frente a las expectativas de 51,6 . Los precios de la vivienda en enero subieron un 0,3% .



Las mineras y las acciones vinculadas a metales preciosos están bajo presión tras el fuerte desplome del mercado de metales del viernes. Fresnillo cae un 3% , KGHM pierde un 7% y Rio Tinto retrocede más de un 1% .



, y . Keir Starmer ha declarado la intención del Reino Unido de unirse a un fondo conjunto destinado a desarrollar la industria de defensa.



Se observan caídas importantes entre los productores de videojuegos. Tras el lanzamiento del nuevo modelo Gemini 3 , que supuestamente es capaz de desarrollar videojuegos de forma autónoma, las acciones de Ubisoft caen un 3% .



, que supuestamente es capaz de desarrollar videojuegos de forma autónoma, las acciones de caen un . Los analistas de Deutsche Bank advierten que las estructuras de asignación de activos entre inversores institucionales están cambiando, señalando un deterioro del sentimiento de riesgo. Las ventas de insiders han alcanzado su nivel más alto desde 2021.



El oro y la plata intentan estabilizarse tras las recientes caídas. La plata vuelve a situarse por encima de 80 USD por onza , mientras que el oro cotiza por encima de 4.700 USD .



, mientras que el oro cotiza por encima de . Las materias primas energéticas registran descensos significativos. Tras no materializarse el ataque anticipado a Irán durante el fin de semana, el mercado ha eliminado parte de la prima de riesgo geopolítico. El petróleo cae alrededor de un 5% , con el WTI cotizando cerca de 62 USD por barril . El gas natural también retrocede, ya que las nuevas previsiones meteorológicas, mucho más suaves (más cálidas), ejercen presión bajista sobre los precios.



, con el cotizando cerca de . El gas natural también retrocede, ya que las nuevas previsiones meteorológicas, mucho más suaves (más cálidas), ejercen presión bajista sobre los precios. Movimientos destacados en el mercado FX: El franco suizo cae un 0,7% frente al dólar y un 0,4% frente al euro. El dólar canadiense se debilita un 0,3% frente al dólar estadounidense. El euro cae un 0,2% frente al dólar y al yen japonés.

El mercado cripto recupera parte de sus pérdidas recientes. Ethereum vuelve a situarse por encima de 2.300 USD, mientras que Bitcoin mantiene el nivel de 77.000 USD.

