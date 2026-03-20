Apertura de mercado: la escalada en Oriente Medio golpea a Wall Street

- La escalada en Oriente Medio domina el mercado y refuerza el modo “risk-off”.
- Wall Street cae de forma generalizada, con el sector energético como único ganador.
- El S&P 500 muestra debilidad técnica y riesgo de mayor corrección.
- La escalada en Oriente Medio domina el mercado y refuerza el modo “risk-off”.
- Wall Street cae de forma generalizada, con el sector energético como único ganador.
- El S&P 500 muestra debilidad técnica y riesgo de mayor corrección.
Los mercados han dejado rápidamente de lado los datos de bancos centrales para centrarse en la intensificación del conflicto en Oriente Medio. La creciente frustración pública de Donald Trump está siendo interpretada por los inversores como una señal de que no existe una estrategia clara de salida para la guerra en Irán, lo que aumenta el riesgo de un periodo prolongado de inestabilidad global.
Las declaraciones de Trump, en las que calificó a la OTAN como un “tigre de papel” por su falta de acción militar para asegurar el estrecho de Ormuz, reflejan una creciente fractura en la alianza atlántica. Mientras los ataques iraníes a infraestructuras energéticas del Golfo disparan los precios del petróleo, Estados Unidos está acelerando el despliegue militar, incluyendo 2,200 marines, en un contexto donde el número de víctimas en la región ya supera las 2,000 personas. Este enfoque geopolítico plantea un escenario de alta tensión: los aliados deberán participar activamente en la estabilización de los flujos energéticos o enfrentar una crisis económica sin protección, lo que podría marcar un cambio estructural en los esquemas tradicionales de seguridad colectiva.
Wall Street en modo defensivo
Es así que Wall Street registra caídas generalizadas bajo un claro sentimiento de “risk-off”, con el único sector en positivo siendo el energético. Las small caps lideran las pérdidas, con el Russell 2000 cayendo un 1.4%, seguido por el Nasdaq (-1.3%), el S&P 500 (-0.9%) y el Dow Jones (-0.5%).
Fuente: xStation5
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