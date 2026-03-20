Apertura de mercado: la escalada en Oriente Medio golpea a Wall Street

Los mercados han dejado rápidamente de lado los datos de bancos centrales para centrarse en la intensificación del conflicto en Oriente Medio. La creciente frustración pública de Donald Trump está siendo interpretada por los inversores como una señal de que no existe una estrategia clara de salida para la guerra en Irán, lo que aumenta el riesgo de un periodo prolongado de inestabilidad global.

Las declaraciones de Trump, en las que calificó a la OTAN como un “tigre de papel” por su falta de acción militar para asegurar el estrecho de Ormuz, reflejan una creciente fractura en la alianza atlántica. Mientras los ataques iraníes a infraestructuras energéticas del Golfo disparan los precios del petróleo, Estados Unidos está acelerando el despliegue militar, incluyendo 2,200 marines, en un contexto donde el número de víctimas en la región ya supera las 2,000 personas. Este enfoque geopolítico plantea un escenario de alta tensión: los aliados deberán participar activamente en la estabilización de los flujos energéticos o enfrentar una crisis económica sin protección, lo que podría marcar un cambio estructural en los esquemas tradicionales de seguridad colectiva.

Wall Street en modo defensivo

Es así que Wall Street registra caídas generalizadas bajo un claro sentimiento de “risk-off”, con el único sector en positivo siendo el energético. Las small caps lideran las pérdidas, con el Russell 2000 cayendo un 1.4%, seguido por el Nasdaq (-1.3%), el S&P 500 (-0.9%) y el Dow Jones (-0.5%).

Fuente: xStation5

Noticias corporativas

En el plano empresarial, varias compañías destacaron por movimientos estratégicos relevantes.

Amazon está desarrollando un nuevo smartphone con fuerte integración de Alexa, además de haber alcanzado un acuerdo para comprar 1 millón de GPUs de Nvidia para AWS hasta 2027.

Apollo Global Management anunció una joint venture de $1.000 millones con Realty Income, adquiriendo el 49% de un portafolio de 500 propiedades comerciales.

FedEx sube tras mejorar su previsión de beneficios, mostrando resiliencia en la demanda pese a las tensiones geopolíticas.

Los grandes bancos de Wall Street (Goldman Sachs, Morgan Stanley, Citigroup y JPMorgan) se benefician de una propuesta regulatoria que reduce los requisitos de capital en 4.8%, liberando recursos para dividendos y recompras.

McCormick negocia la adquisición del negocio alimentario de Unilever, incluyendo marcas como Hellmann’s y Knorr, en una operación potencialmente estructurada en acciones.

Netflix avanza en transmisiones en vivo en Corea del Sur, comenzando con un concierto global de BTS como prueba para futuros eventos.

Nvidia confirmó la venta de 1 millón de GPUs a Amazon, incluyendo chips de nueva generación como Rubin y Blackwell, reforzando su apuesta por el mercado de IA.

Novartis acordó la adquisición de un fármaco contra el cáncer de mama por hasta $3.000 millones, fortaleciendo su pipeline oncológico.

Super Micro Computer enfrenta presión tras acusaciones del Departamento de Justicia por presunto contrabando de tecnología de IA hacia China.

Tesla negocia la compra de equipos solares por $2.900 millones a proveedores chinos, con el objetivo de alcanzar 100 gigavatios de capacidad solar en EE. UU. para 2028.