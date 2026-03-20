El Ibex 35 termina una semana negra

- Movimientos en el Ibex 35
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El Ibex 35 termina la sesión en rojo a pesar de que empezó con fuerza en los primeros compases de la jornada. El conflicto en Oriente Medio no desescala y el director de la AIE afirma que es la mayor amenaza a la seguridad energética mundial de la historia, a la vez que se podrían tardar más de 6 meses en restaurar el tráfico de petróleo y gas desde el golfo. En este escenario, las bolsas europeas terminan una semana bastante negativa.
Movimientos en el Ibex 35
En la parte alta del Ibex 35 ha destacado Solaria, con subidas de alrededor del 2%. Sin embargo, hay pocos valores que hayan terminado en verde e incluso podemos decir que también se ven perjudicados por los daños del conflicto. Este es el caso de IAG o Puig, dependientes de los costes del combustible. Indra también ha terminado en positivo, aunque en la última parte de la sesión se ha desinflado. El escenario actual parece que es un Ángel Escribano decidido a mantener su cargo como presidente de Indra y al gobierno español presionando para su salida.
Por la parte baja vemos a Cellnex. La compañía sufre por las subidas de los tipos de interés por su posición apalancada de más de 6 veces deuda neta/EBITDA, además de que Telecom Italia y Fastweb han firmado un acuerdo para construir unas 6.000. Italia es uno de sus principales mercados tanto en ingresos como en torres, por lo que este anuncio le hace verdadero daño. Merlin o Ferrovial también han terminado en rojo.
Otros mercados
En Europa los descensos son generalizados, con el DAX de nuevo llevándose la peor parte y terminando la sesión con caídas cercanas al 2%. En Wall Street el Nasdaq 100 cae casi un 1%. Por su parte, hay que destacar el desplome de las acciones de Super Micro, que se dejan casi un 30% después de que hayan detenido a uno de sus cofundadores y a otro cargo de la empresa por presuntamente vender chips a China que no estaban permitidos. Esto también salpica a Nvidia, que se deja más de un 1%.
El petróleo vuelve a repuntar y se acerca a los 110$ el barril de Brent, mientras que el oro sigue en rojo y decepcionando a muchos inversores. El bitcoin cotiza en verde, aunque en esta semana la tendencia ha sido negativa y el dólar sigue mostrando fortaleza frente al euro.
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