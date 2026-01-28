Resumen de mitad de sesión : La tecnología y el lujo impulsan los índices europeos

La debilidad es visible en casi todos los sectores de la economía, con la excepción de la industria de combustibles, que se beneficia del alza del barril de West Texas por encima de la media móvil exponencial (EMA) de 200 días.

Fuente: Plataforma de XTB

La sesión europea en los mercados fluctúa de más a menos. El índice Euro Stoxx 50 baja medio punto mientras que el Dax 40 corrige un 0,65% y el Cac 40 cae un un 1,45%. Dos compañías están moviendo el mercado bursátil del Viejo Continente hoy: ASML y LVMH.

ASML reportó pedidos récord en el cuarto trimestre, impulsados por el auge en infraestructura de inteligencia artificial y la demanda de las máquinas de litografía más avanzadas. El valor de los nuevos pedidos alcanzó los 13.200 millones de euros, casi el doble de la estimación promedio del mercado de 6.850 millones de euros. Este fuerte flujo de pedidos mostró que los fabricantes de chips están aumentando agresivamente su capacidad de producción, apostando por un mayor crecimiento en la demanda de chips para IA. En respuesta a estos datos, las acciones de ASML en Ámsterdam suben un 4,3%, alcanzando máximos históricos y elevando la capitalización bursátil de la compañía por encima de los 500.000 millones de euros

LVMH reportó una caída del 3 % en los ingresos orgánicos del cuarto trimestre, peor de lo esperado, en su segmento clave de moda y artículos de cuero (Louis Vuitton, Christian Dior). Las acciones de la compañía se desplomaron hasta un 8,2 % en la apertura de París (la mayor caída en un solo día desde abril), frustrando las esperanzas de los inversores de un repunte en el sector lujo. La dirección advirtió que 2026 no traerá una mejora significativa, socavando el optimismo sobre un retorno rápido a la normalidad para el sector.

Hoy estamos viendo un claro rebote del dólar estadounidense en el mercado de divisas. El par euro-dólar cae actualmente un 0,7%. A las 15:45 CET hay decisión de tipos del Banco de Canadá mientras que a las 20:00 se espera lo mismo de la Fed.

Los metales preciosos siguen siendo el tema del día. El oro continúa con sus impresionantes alzas, del 2% en el día de hoy. Por su parte, el precio de la plata repunta un 1,75%. Después de la Fed, veremos la publicación de resultados trimestrales de grandes compañías de Wall Street como Tesla, Meta y Microsoft.