Después de la caída del régimen en Venezuela (o al menos la cabeza líder), los mercados empezaron a descontar intervenciones en Cuba y otros países. Sin embargo, este escenario ya parece haberse olvidado. En nuestra opinión, erróneamente. ¿Cómo podría impactar la entrada de Estados Unidos en Cuba?

Cuba pende de un hilo

La situación de la población cubana está al límite y el hambre es algo normal en la isla. Sea culpa del supuesto bloqueo o no, la cuestión es que las promesas del régimen ya no son creíbles para nadie. Sin ir más lejos, se hablaba de una gran llegada de turistas chinos y rusos después de la pandemia, que supondrían un buen impulso económico. Sin embargo, esto no se cumplió y parece que ya el turismo no es suficiente.

Ahora, el presidente de Cuba Miguel Díaz-Canel, está dispuesto a negociar con Estados Unidos. Las presiones directas y la caída de Maduro sientan un precedente que obviamente a un país como Cuba, que puede caer sin siquiera la necesidad de que Estados Unidos haga una operación como la de Venezuela, hacen que los gobernantes se tengan que replantear su posición. Sin embargo, tampoco es descartable que el régimen se resista, lo que llevaría a Estados Unidos a entrar en la isla.

¿Qué pasa si Estados Unidos entra en Cuba?

Si Cuba no dispone de alimentos suficientes, ni combustible, el régimen acabará cayendo de una forma u otra. Dicho esto, es posible que Estados Unidos haga algún tipo de operación para entrar en la isla. Ante este escenario, los mercados desde luego reaccionarían. Los precios del crudo podrían repuntar por el aumento de incertidumbre geopolítica, mientras que la renta variable también podría sufrir impacto. Si se incrementa de nuevo la prima geopolítica, esto significa una mayor tasa de descuento requerida para las acciones. Es decir, caídas de precios en el corto plazo. Aunque las caídas no deberían ser graves, las dudas no vendrían de esa intervención en concreto, sino si Trump se atreviería a seguir por esa vía con otros países del continente sudamericano. En ese sentido, las acciones de defensa tendrían un gran desempeño, pero las dudas que ya existen en el mercado que rodean a las empresas de software podrían extenderse a otros valores. Los inversores no quieren un 2026 movido y esto se podría trasladar también a Europa. Si Trump tiene éxito en esa hipotética intervención en Cuba, ¿no se animaría de nuevo a volver al tema de Groenlandia? En este escenario, los índices sufrirían.

¿Quiénes podrían ser los ganadores?

Tras el gran inicio de año del Nikkei, con subidas del 9%, y con un escenario político más claro tras la contundente victoria de Sanae Takaichi, es posible que los inversores busquen refugio en la renta variable japonesa. De hecho, la debilidad del yen es otro atractivo que puede pesar en la mente del inversor, ya que de debilitarse más es posible que veamos una intervención del banco central.

En definitiva, todo esto es un escenario hipotético, pero el inversor debe ser consciente de todos los posibles escenarios a los que se enfrenta. Lo más probable es que el régimen cubano se desintegre paulatinamente a lo largo del año y sea una caída pautada con Trump. En este caso, la incertidumbre sería menor y los mercados no reaccionarían con tanta fuerza.