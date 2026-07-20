Resumen de mitad de sesión: Las acciones de las aerolíneas caen

El mercado europeo ha comenzado la semana con una notable reducción de la volatilidad. Se espera que los inversores en Europa mantengan una actitud prudente y retrasen la toma de decisiones hasta contar con señales más claras sobre la evolución del conflicto en Oriente Medio. Además, la rueda de prensa del Banco Central Europeo (BCE) de este jueves será un acontecimiento clave para los mercados.

A pesar de un nuevo e intenso intercambio de ataques entre Estados Unidos e Irán, las bolsas europeas registran, en conjunto, ligeros avances al inicio de la sesión.

Desde la perspectiva del sector, la mejora del sentimiento hacia la tecnología está impulsando a las empresas europeas de semiconductores, mientras que los resultados de Ryanair y la preocupación por el tráfico aéreo en Oriente Medio están ejerciendo presión sobre las aerolíneas europeas.

Noticias empresariales

Ryanair: La aerolínea ha presentado sus resultados correspondientes al segundo trimestre de 2026. Las expectativas eran reducidas, por lo que tanto la caída cercana a un tercio del beneficio como unos ingresos inferiores a lo previsto ya estaban, en gran medida, descontados por el mercado. No obstante, estas cifras confirman que el escenario negativo para el sector aéreo se está materializando. Las acciones de Ryanair caen otro 5%, mientras que Air France, Wizz Air y Lufthansa retroceden entre un 1% y un 3%.

Thales: A las puertas de publicar sus resultados, la compañía ha confirmado la adjudicación de nuevos pedidos de helicópteros militares y radares. El contrato tendría un valor aproximado de 1.000 millones de euros. Sus acciones reaccionan con ligeras subidas.

Thule: El fabricante de equipamiento para actividades al aire libre presentó sus resultados. A pesar de registrar un sólido crecimiento de las ventas y un margen récord, sus acciones retroceden alrededor de un 3%, en un movimiento que parece responder a una recogida de beneficios tras el buen comportamiento previo.

Craneware: La empresa británica de software para el sistema sanitario estadounidense ha sufrido un ciberataque y una filtración de datos. Sus acciones caen cerca de un 8%.

Macroeconomía

El índice de precios de producción (PPI) de Alemania se situó por debajo de las expectativas, lo que podría reflejar una moderación de las presiones inflacionistas, aunque también apunta a un menor ritmo de crecimiento económico.

Mercado de divisas

Las divisas oceánicas continúan fortaleciéndose frente al dólar estadounidense. El dólar australiano (AUD) y el dólar neozelandés (NZD) avanzan más de un 0,5% frente al billete verde, impulsados por el cambio en las expectativas sobre la evolución de los tipos de interés.

Materias primas

Entre las materias primas agrícolas destaca la caída superior al 3% del cacao, un movimiento que probablemente responde a una toma de beneficios tras las fuertes subidas registradas recientemente.

Por su parte, el petróleo Brent vuelve a situarse momentáneamente por encima de los 90 dólares por barril. Las materias primas energéticas cotizan al alza debido a la escalada del conflicto en Oriente Medio y al debilitamiento de las expectativas de una resolución rápida de la crisis.

Criptomonedas

El sentimiento en el mercado de las criptomonedas se mantiene equilibrado en la sesión del lunes, a la espera de la apertura de Wall Street. El Bitcoin continúa moviéndose dentro de un rango lateral, ligeramente por debajo de los 65.000 dólares, mientras que Solana y Ethereum avanzan cerca de un 1%.