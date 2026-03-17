Resumen de mitad de sesión: las bolsas europeas recuperan terreno

Fuente: xStation

Las bolsas europeas rebotan a media sesión

Nos acercamos al final de la primera mitad de la sesión del martes en los mercados bursátiles europeos. Los mercados locales han recuperado posiciones tras las caídas iniciales. El DAX 40 alemán cotiza en los niveles de cierre de ayer, el CAC 40 francés sube casi un 0,43% y el WIG 20 polaco avanza hasta un 1,1%.

Este cambio de sentimiento también se refleja claramente en el mercado Forex, donde la fortaleza inicial del dólar ha dado paso al euro.

Curiosamente, parece que el rebote del mercado se debe más a factores técnicos y psicológicos que a una resolución fundamental del conflicto en Oriente Medio. Un alto funcionario iraní informó de que el nuevo Líder Supremo rechazó las propuestas presentadas al Ministerio de Asuntos Exteriores por dos países mediadores, afirmando que no es el momento adecuado para la paz y que Estados Unidos e Israel deben ser derrotados.

El crudo sigue subiendo, aunque sus avances también son limitados.

El indicador ZEW de sentimiento económico cayó bruscamente en marzo hasta –0,5 puntos, muy por debajo de los 39,2 previstos y de los 58,3 anteriores, reflejando el pesimismo de los expertos sobre las perspectivas de crecimiento para los próximos seis meses. Al mismo tiempo, la evaluación de la situación actual se mantuvo profundamente negativa en –62,9 puntos, prácticamente sin cambios, lo que apunta a debilidades persistentes en la economía alemana. Esta caída se atribuye a la escalada del conflicto en Oriente Medio, al aumento de los precios de la energía y a la creciente presión inflacionaria, que amenazan la recuperación económica.

Según la encuesta mensual de BofA a fondos europeos, los inversores se han vuelto menos positivos sobre las acciones europeas frente a las estadounidenses debido al conflicto EE. UU.–Israel con Irán. El 21% de los inversores globales está “sobreponderado” en Europa, frente al 35% del mes pasado, reflejando un giro similar hacia infraponderar EE. UU. Desde principios de marzo, el STOXX 600 ha caído un 5,1%, mientras que el S&P 500 solo un 2,6%, y el porcentaje de inversores que citan riesgo de caídas en Europa ha subido del 11% al 25%. A pesar del mayor pesimismo, Europa sigue “sobreponderada” en las carteras y, desde comienzos de año, el STOXX sigue superando ligeramente al S&P 500.

En la sesión de hoy destacan los siguientes sectores:

Utilities , un sector defensivo típico visto como sustituto de los bonos, que sube un 1,6%.

Energía, beneficiándose del petróleo por encima de 100 USD/barril.

Entre los valores individuales, Springer Nature destacó positivamente, con una subida del 8% tras publicar perspectivas mejores de lo esperado para 2026. Sartorius Stedim Biotech ganó un 5,4% después de que su matriz, Sartorius, anunciara nuevos objetivos de crecimiento más altos, lo que mejoró el sentimiento hacia todo el grupo. Además, Fraport, operador del aeropuerto de Fráncfort, subió un 5% tras señales de una ligera mejora en las previsiones de beneficios para 2026, interpretadas por los inversores como un posible inicio de recuperación en el sector aeroportuario.