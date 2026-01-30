- Wall Street cae mientras Europa aguanta mejor, con el DAX en positivo y los futuros del Nasdaq bajando más del 1%.
- El mercado descuenta a Kevin Warsh como próximo presidente de la Fed, fortaleciendo al dólar y elevando los rendimientos.
- Metales preciosos y criptos sufren fuertes ventas en un entorno claramente risk‑off.
- En Europa, resultados mixtos y movimientos destacados en Adidas, CaixaBank y Worldline.
Los futuros de Estados Unidos caen mientras los inversores esperan la decisión del presidente Trump sobre el próximo presidente de la Reserva Federal. Los mercados están valorando cada vez más a Kevin Warsh como el candidato más probable, tras informaciones que apuntan a que podría ser la elección de Trump. Sin embargo, las bolsas europeas muestran un mejor comportamiento, con el DAX alemán subiendo casi un 0,5% (apoyado por un rebote del 4% en Adidas) y ligeras subidas en el FTSE británico y el Cac 40.
Los futuros del S&P 500 ceden casi un 1%, los del Nasdaq 100 retroceden un 1,2% y los del Dow Jones bajan un 0,7%, apuntando a otra sesión risk‑off (especialmente para tecnología). Los datos macro más importantes del día serán el PPI de EE. UU. a las 12:30 GMT y el Chicago PMI a las 13:45 GMT.
- Kevin Warsh es considerado relativamente hawkish, con un historial de firmeza frente a la inflación, aunque recientemente ha apoyado recortes de tipos, alineándose más con el mensaje de Trump.
- Trump se reunió con Warsh en la Casa Blanca ayer y afirmó que anunciaría su nominación para la Fed el viernes por la mañana.
- El dólar estadounidense se fortaleció a medida que las apuestas se inclinaban hacia Warsh, mientras que los rendimientos de los bonos del Tesoro subieron, liderados por el rendimiento a 30 años (+5 pb).
- El oro y la plata registraron fuertes ventas, enfriando un rally que había estado sobrecalentado.
-
El oro cayó con fuerza (aprox. 4–7% intradía, según el momento).
-
La plata se desplomó (más del 10%).
-
El platino también retrocedió con fuerza (en torno al 10% o más).
- Bitcoin y la mayoría de los criptoactivos permanecieron bajo presión.
-
Noticias de analistas
-
Peel Hunt inicia cobertura de Aviva con recomendación de Buy, destacando su escala diversificada que respalda un ROE en la parte alta de los “teens”.
-
Oddo BHF mejora la recomendación de Worldline a Neutral, citando un plan de recuperación más creíble hasta 2030.
Titulares de compañías europeas
-
Las ADR de Adidas suben tras un beneficio preliminar del Q4 mejor de lo esperado.
-
Swatch: el beneficio operativo anual queda por debajo de las estimaciones.
-
Signify: ventas comparables del Q4 por debajo de lo previsto; se inicia revisión estratégica.
-
Raiffeisen: dividendo por encima de expectativas; prevé rentabilidad estable.
-
CaixaBank eleva sus objetivos 2025–27; el beneficio neto del Q4 supera previsiones; propone dividendo en efectivo de 0,3321 €/acción.
Otros movimientos destacados incluyen resultados o variaciones significativas en SKF, Atoss Software, Electrolux, Scatec, Airtel Africa, Billerud, WDP y más.
Cambios de recomendación
Mejoras: Accesso Technology, Aena, Fraport, Fugro, Jenoptik, SEB, Worldline. Rebajas: Alma Media, Antofagasta, Carrefour, Grenergy Renovables, Kojamo, Orion, Pandora, Stolt‑Nielsen, Suominen, WAG Payment, Whitbread.
Más allá de la Fed: vuelven las tensiones comerciales
-
Trump amenazó con un arancel del 50% a las importaciones de aviones canadienses.
-
También advirtió que EE. UU. podría descertificar nuevos modelos de empresas como Bombardier, citando barreras de certificación contra los jets Gulfstream estadounidenses.
-
México podría enfrentar nuevos aranceles después de que Trump prometiera gravar a países que suministran petróleo a Cuba.
Resultados de Big Tech: tono mixto; Apple no logra mejorar el sentimiento
-
Las acciones de Apple cotizan planas en el premarket tras superar expectativas de beneficio, apoyadas por ventas récord de iPhone.
-
El CEO Tim Cook advirtió que una escasez global de memoria podría presionar los márgenes futuros.
-
Sandisk (SNDK.US) se dispara un 20% en el premarket tras sólidos resultados y un guidance optimista, extendiendo un rally YTD masivo.
-
El BPA llegó casi un 100% por encima de lo esperado.
-
La compañía citó una fuerte demanda impulsada por necesidades de memoria y almacenamiento relacionadas con la IA, con un gran salto en su segmento de centros de datos.
-
Los resultados clave del día incluyen Exxon y Chevron (antes de la apertura), además de American Express y Verizon.
A pesar de la volatilidad, los principales índices estadounidenses seguían en positivo en el acumulado semanal, y todos apuntaban a ganancias en enero, con el Dow ligeramente rezagado.
Otros titulares corporativos
Perplexity habría firmado un acuerdo de computación en la nube de 750 millones de dólares a tres años con Microsoft Azure, ampliando su dependencia más allá de AWS y obteniendo acceso a modelos avanzados a través del ecosistema Foundry de Microsoft.
Gráfia del precio diario del S&P 500 y Dax 40
Fuente: xStation5
Fuente: xStation5
