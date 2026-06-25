La revisión al alza del PIB estadounidense del primer trimestre hasta el 2,1% ratifica la fortaleza de la economía norteamericana

La inflación del PCE en EE. UU. cumple los pronósticos anuales del 4,1% general y el 3,4% subyacente, calmando los temores de los inversores.

ASML e Infineon lideran las ganancias del Euro Stoxx 50, reflejando el sólido apetito de inversión por los semiconductores

Micron supera las expectativas del mercado con un beneficio por acción de 25,11 dólares y provoca subidas del 19% en el premercado

Tras la ola de ventas del martes impulsada por el sector de los semiconductores, el futuro del mercado alcista liderado por las empresas vinculadas a la IA se había puesto en duda. Por lo tanto, la publicación de los datos trimestrales de Micron, programada para el miércoles por la tarde, asumía una relevancia particular.

El informe del gigante tecnológico ha superado unas expectativas que ya eran exigentes.

El beneficio por acción (EPS) ajustado alcanzó los 25,11 dólares. Este resultado no solo es mejor de lo esperado (20,20 dólares), sino que duplica con creces lo que la compañía registró apenas 3 meses antes.

Este resultado no solo es mejor de lo esperado (20,20 dólares), sino que El crecimiento de los ingresos resultó casi igual de impresionante. Ascendieron a 23.900 millones de dólares en el segundo trimestre y a 41.500 millones de dólares en el tercer trimestre.

Estos datos son significativos no solo para las acciones de la compañía (que subieron casi un 19% en las operaciones previas a la apertura del mercado), sino también para el mercado en general, ya que continúan respaldando la narrativa de la rentabilidad de las inversiones masivas en el sector de la IA.

Principales movimientos de empresas del Euro Stoxx 50

Por lo tanto, no es de extrañar que entre todas las empresas del Euro Stoxx 50, Infineon Technologies (+5,6%) y ASML Holding (+4,6%) estén registrando las mayores ganancias; estas compañías se dedican a la producción de semiconductores avanzados y máquinas de fotolitografía, respectivamente.

Ambas empresas son pilares del sector tecnológico europeo y desempeñan funciones distintas pero complementarias dentro del mismo:

ASML Holding suministra las máquinas que permiten a los fabricantes de chips aplicar patrones inimaginablemente finos a las obleas de silicio. Es un monopolista en el campo de los sistemas de litografía EUV, sin los cuales sería imposible la producción de procesadores modernos para teléfonos inteligentes o sistemas de IA.

Infineon Technologies se centra en el diseño y la producción de los propios semiconductores. Es líder en el segmento de la electrónica de potencia, microcontroladores y sensores, que son responsables de la "inteligencia" de los vehículos eléctricos modernos y de los sistemas de automatización industrial.

Movimientos de los índices europeos

Gracias a una fuerte mejora del sentimiento basada en el sólido crecimiento del sector de la alta tecnología, los índices bursátiles europeos más importantes están logrando ganancias significativas. El mencionado índice paneuropeo Euro Stoxx 50 se revaloriza un 0,8%, elevando su ganancia total en 2026 al 18,5%.

El DAX alemán (+1%), el CAC 40 francés (+0,7%), el FTSE 100 británico (+0,9%) y el WIG20 polaco (+1,4%) también se están fortaleciendo. Los contratos de futuros también sugieren que el mercado bursátil estadounidense debería abrir en verde.

Geopolítica

En los últimos días, las cuestiones geopolíticas han pasado a un segundo plano. Se está trabajando en la firma de un acuerdo final, para el cual ambas partes tienen tiempo hasta el 21 de agosto. Sin embargo, por experiencias anteriores, sabemos que los plazos fijados por el presidente Trump suelen ser flexibles; por lo tanto, no nos apegaríamos demasiado a esta fecha.

La información de gran impacto todavía tiene un potencial significativo para desencadenar una alta volatilidad en los mercados. Sin embargo, el listón para que adquiera la categoría de "impacto histórico" está fijado mucho más alto que en las primeras semanas del conflicto. El mercado espera acciones concretas y sigue meticulosamente si el tráfico en el Estrecho de Ormuz se restablecerá efectivamente a un estado cercano a la normalidad.

Materias primas

A falta de titulares negativos, las principales materias primas energéticas continúan cayendo. El petróleo crudo Brent cae hasta los 73 dólares por barril.

Datos macroeconómicos

Tenemos a nuestras espaldas la publicación de los datos clave de la inflación del PCE de los Estados Unidos. No hubo grandes sorpresas, y las valoraciones sobre las subidas de tipos de interés de la Fed solo se revisaron modestamente a la baja.

Tanto la métrica general como la subyacente estuvieron en línea con las expectativas anuales:

PCE General: 4,1%.

PCE Subyacente: 3,4%.

Solo se registró una ligera sorpresa de forma mensual, y esta dentro del rango de la métrica general, que actualmente es menos significativa.

PCE General: 0,4% (consenso: 0,5%).

PCE Subyacente: 0,3%.

Por lo tanto, la atención se ha dirigido a otras lecturas publicadas al mismo tiempo.

Particularmente interesante parece ser la revisión del crecimiento del PIB para el primer trimestre desde el 1,6% en tasa anualizada hasta el 2,1%.

Una grata sorpresa es también el crecimiento mayor de lo esperado en los ingresos y el gasto de los consumidores en mayo (ambos con un aumento del 0,7% a tasa mensual).

El par EUR/USD se mantiene estable

Las altas expectativas que los inversores habían depositado en la publicación del informe de inflación de EE. UU. de hoy no se cumplieron. La lectura no resultó ser un punto de inflexión, y la cuestión de las subidas de tipos de interés en los Estados Unidos sigue abierta.

El par EUR/USD, tras una caída del 2,5% durante la última semana, se mantiene estable hoy, oscilando en torno a 1,135.