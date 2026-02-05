Resumen de mitad de sesión: Mercados nerviosos, la libra y la plata lideran las caídas

-
La libra cae antes de la decisión del BoE; el BCE también en foco.
-
Plata -11% y oro -1,7%: los metales vuelven a desplomarse.
-
Europa mixta: tecnología aguanta, automoción sufre.
-
Bitcoin perfora los 70.000 GBP en plena oleada de ventas.
-
Entramos lentamente en la segunda fase de la sesión de este jueves.
Los mercados siguen a la espera de las decisiones del BoE y del BCE sobre los tipos de interés. La primera llegará en menos de 14 minutos, a las 13:00, y la del BCE a las 14:15.
Se espera que el Banco Central Europeo mantenga los tipos sin cambios por quinta vez consecutiva, ya que la economía de la Eurozona ha resistido hasta ahora las tensiones globales y la fortaleza del euro. El Banco de Inglaterra también mantendría los tipos sin cambios, pese a la creciente preocupación por el mercado laboral británico.
Mercados europeos
-
DAX Alemania: -0,46%
-
CAC 40 Francia: +0,2%
-
FTSE 100 Reino Unido: -0,45%
Los metales preciosos vuelven a desplomarse:
-
Plata: -11% hasta 78 USD, borrando por completo el rebote de las dos últimas sesiones
-
Oro: -1,7% hasta 4.875 USD
-
Platino: -6,5%
El índice Stoxx Europe 600 cae un 0,16%, con tecnología y medios como los sectores más fuertes, y automoción como el peor comportamiento.
Fuente: xStation
Principales movimientos corporativos
-
Rheinmetall AG cae un 6,9% tras revisiones a la baja del consenso de beneficios.
-
Maersk retrocede un 3,8% tras anunciar disciplina de costes ante la caída de tarifas de transporte por la reapertura del Mar Rojo.
-
KGHM pierde un 4,9%, liderando las caídas del sector de materiales básicos.
-
La caída de la plata impulsa a Pandora, que sube un 6,3%, compensando la pausa en recompras tras prever ventas más débiles.
-
Shell cae un 2,3% tras publicar beneficios por debajo de lo esperado.
En divisas, el franco suizo y el dólar estadounidense son los más fuertes. La libra esterlina registra descensos destacados.
En criptomonedas, las caídas se intensifican: Bitcoin cae por debajo de 70.000 GBP por primera vez desde noviembre de 2024.
