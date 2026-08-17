La sesión europea transcurre con bastante tranquilidad. El Euro Stoxx 50 avanza un 0,27%. Los futuros del Dax 40, el AEX neerlandés y el IBEX 35 cotizan planos. Las pérdidas son más visibles en Francia (-0,15 %) y Suiza (-0,35 %). El WIG20 cae alrededor de un 0,9 %.

Los resultados de Anthropic publicados el viernes —con un aumento de 14 veces en los ingresos trimestrales— están impulsando al alza al sector tecnológico (ASML: +2,6 %, STMicro: +3,9 %, Infineon: +0,8 %, Soitec: +2,7 %). Mientras tanto, el capital está saliendo principalmente del sector de los bienes de consumo (Tesco: -2 %, Nestlé: -2 %, L’Oréal: -1 %).

AstraZeneca ha suspendido los ensayos clínicos de su medicamento contra el cáncer de pulmón volrustomig, ya que no demostró ser más eficaz que las terapias existentes. A pesar de ello, las acciones de la compañía avanzan alrededor de un 0,8 % gracias a los resultados positivos de las pruebas de los fármacos Tagrisso y Enhertu. La empresa prevé realizar nuevos estudios sobre volrustomig para el tratamiento de otros tipos de cáncer.

Las acciones de Argenx se dispararon un 11 % tras los resultados positivos de los ensayos de fase 3 de VYVGART Hytrulo para el tratamiento de la miositis. El fármaco alcanzó su objetivo principal en pacientes con IMNM, lo que permite presentar una solicitud de autorización regulatoria. Aunque no se alcanzó significación estadística en el subgrupo de pacientes con dermatomiositis (DM), los analistas consideran que los resultados son muy prometedores.

Fuente: XTB Research, xStation5 data

La volatilidad del Euro Stoxx 50 se concentra en el sector tecnológico

Cotización del Euro Stoxx 50

Fuente: xStation5

Economía y geopolítica

Existe la posibilidad de prorrogar el acuerdo de 60 días entre Irán y Estados Unidos. El Ministerio de Asuntos Exteriores iraní informó de conversaciones con Catar, país que se espera que desempeñe un papel clave en los esfuerzos para reducir la escalada de las tensiones. Mientras tanto, Donald Trump subrayó que el principal objetivo de Estados Unidos es privar a Irán de cualquier posibilidad de adquirir un arma nuclear.

Divisas, materias primas y criptomonedas

El dólar estadounidense mantiene las pérdidas registradas durante la sesión asiática (índice del dólar: -0,15 %), mientras que las divisas de los países del bloque Antipodean siguen siendo las que más se benefician del aumento del apetito por el riesgo (AUD/USD: +0,7 %; NZD/USD: +0,75 %). El EUR/USD superó brevemente el nivel psicológico de 1,1600, aunque actualmente cotiza justo por debajo de esta resistencia (+0,3 %).

Los futuros del petróleo crudo han vuelto a terreno positivo (+0,6 %, hasta 89,20 dólares por barril), mientras que los futuros del gas natural europeo han moderado ligeramente su avance inicial (+1,6%).

Los metales preciosos aceleran su incremento gracias a la persistente debilidad del dólar. El oro avanza un 0,6 %, hasta los 4.400 dólares por onza, mientras que la plata suma un 1,5 %, hasta los 65,70 dólares por onza. Los futuros del platino y el paladio también se mantienen en terreno positivo.

El Bitcoin avanza un 1,15 %, hasta los 63.680 dólares, mientras que Ethereum suma un 1,7 %, hasta los 1.908 dólares.

Fuente: XTB Research

El ratio PER (precio/beneficio) entre el Euro Stoxx 50 y el S&P 500 se disparó durante la actual temporada de resultados empresariales.