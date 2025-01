Resumen diario: Amplias alzas en Europa, presión vendedora sobre el petróleo, repunte del gas natural (16.01.2025)

Los índices estadounidenses están experimentando ligeras correcciones en la sesión de hoy. El S&P 500 baja un 0.2%, el Dow Jones cae un 0.3% y el Nasdaq 100 cae un 0.8%.

Varios bancos estadounidenses reportaron sólidos beneficios. Morgan Stanley dio una sorpresa positiva con ingresos, rendimientos de inversiones y beneficios por acción mejor de lo esperado, resultando en un aumento cercano al 3% en su precio de las acciones.

Los mercados europeos cerraron la sesión en terreno positivo. El CAC 40 subió un 2%, impulsado por un sólido desempeño del sector moda después de que Richemont (propietario de Cartier) reportara cifras de ventas sorprendentemente fuertes. El FTSE 100 del Reino Unido también mostró ganancias sólidas, subiendo un 1.1%.

Las actas de la última reunión del Banco Central Europeo (BCE) sugieren una creciente confianza en que la zona euro regresará a su objetivo de inflación del 2% para 2025. Las lecturas de inflación estables en el primer trimestre podrían allanar el camino para un relajamiento de la política monetaria.

La inflación en Alemania subió en diciembre como se esperaba (2.8%, frente al 2.4% anterior).

Los datos de manufactura del Reino Unido estuvieron por debajo de las expectativas. La producción industrial en noviembre disminuyó un 0.4% intermensual (vs. previsión de 0.0%; anterior: -0.6%). El PIB creció un 1.0% interanual (vs. expectativas de 1.5%; anterior: 1.1%) y aumentó un 0.1% intermensual (vs. previsión de 0.2%; anterior: -0.1%). Las dinámicas de precios mensuales también mostraron un repunte (0.7%, frente al -0.7% anterior).

El MPC mantuvo las tasas de interés sin cambios hoy, con la tasa de referencia en 5.75%. Esta decisión tuvo poco impacto en el mercado, alineándose con la narrativa reciente del Banco Nacional de Polonia.

Las ventas minoristas en EE. UU. crecieron ligeramente más lento de lo esperado, aumentando un 0.4% intermensual (vs. previsión de 0.6%; anterior: 0.7%).

Las nuevas solicitudes de subsidio por desempleo en EE. UU. totalizaron 217,000, ligeramente más altas de lo pronosticado (proyecciones: 210,000; anterior: 201,000). Estas cifras debilitan en cierta medida la narrativa de un mercado laboral significativamente más fuerte en EE. UU.

Las reservas de gas en EE. UU. cayeron menos de lo esperado. Las reservas semanales mostraron una disminución de 258 mil millones de pies cúbicos (vs. previsión de -260 mil millones). En respuesta, los contratos de gas inicialmente bajaron, pero con previsiones de frío extremo en EE. UU. la próxima semana, los precios se dispararon en las últimas horas de la sesión, con contratos ahora subiendo un 2%.

El Brent y el crudo WTI cayeron un 2.5% y un 1.7%, respectivamente, retrocediendo desde los máximos de ayer ante la especulación de que Donald Trump podría aliviar las sanciones al petróleo ruso introducidas el lunes por la administración de Joe Biden.

En el mercado de divisas, el índice Dollar Spot registró una ligera corrección (-0.08%). El yen japonés mostró el mayor repunte frente al dólar (+0.75%), mientras que el eurodólar volvió a subir por encima de 1.03 (+0.12%).

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.