Resumen diario: aumenta el optimismo en Wall Street y se prolonga la caída del dólar estadounidense.

Los índices europeos registraron alzas hoy, impulsados por el optimismo en los mercados de EE. UU. El DAX alemán fue el que mejor desempeño tuvo, subiendo más de un 0,8 %. El FTSE 100 del Reino Unido avanzó un modesto 0,2 %, mientras que el FTSE MIB de Italia y el SMI de Suiza se mantuvieron cerca de los niveles de cierre de ayer. El Euro Stoxx 50 también cerró con una leve alza respecto a la jornada anterior.

Los índices estadounidenses se están acercando a máximos históricos. El S&P 500 subió un 0,3 %, el Nasdaq casi un 0,6 % y el Russell 2000 avanzó más de un 1 %.

Meta Platforms subió más de un 2 % tras reportar un posible lanzamiento de un asistente con inteligencia artificial llamado PlayAI, que podría ayudar a la compañía a reforzar su posición en la carrera de la IA generativa.

El PIB real de EE. UU. en el primer trimestre se revisó a la baja, con una contracción del -0,5 %, por debajo del pronóstico anterior de -0,2 % y de la lectura del 2,4 % del trimestre previo.

La principal causa de esta debilidad fue el fuerte aumento de las importaciones impulsado por el alza de los precios del transporte marítimo desde Asia, lo cual afectó la dinámica del PIB. Otros componentes —consumo, inversión e inversión pública— registraron crecimiento.

El saldo comercial de EE. UU. en mayo fue de -96.59 mil millones de dólares, más amplio que el déficit de -88.30 mil millones registrado en abril.

Las solicitudes semanales de subsidio por desempleo estuvieron levemente por debajo de lo esperado, aunque el promedio mensual sigue mostrando una tendencia ascendente. Las solicitudes iniciales se ubicaron en 238,000, frente a las 244,000 esperadas.

Los pedidos de bienes duraderos subieron en mayo, en gran parte debido a pedidos de aeronaves. El aumento mensual fue del 1,8 %, muy por encima del 0,8 % previsto, y revirtiendo la caída del -8,6 % registrada en abril. Los pedidos de bienes duraderos clave (excluyendo transporte) subieron un 0,6 % frente al 0,2 % previsto.

Donald Trump insinuó la posibilidad de anunciar una nueva presidenta para la Reserva Federal. Aunque esto no implicaría que Powell abandone su cargo de inmediato, podría modificar las expectativas del mercado respecto a la trayectoria futura de las tasas de interés. Esto provocó una caída del dólar y un repunte en los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años subieron hasta el 4,25 %, su nivel más alto desde principios de mayo. Como resultado, el EUR/USD alcanzó niveles no vistos desde septiembre de 2021.

Los futuros de gas natural cayeron con fuerza tras publicarse datos que mostraron un aumento inesperado en los inventarios. Aunque el consumo se mantuvo firme, los inventarios superan el promedio de cinco años y la brecha sigue ampliándose. Los inventarios aumentaron en 96 mil millones de pies cúbicos, alcanzando los 88 mil millones del año anterior y los 96 mil millones actuales. Los precios bajaron hoy un 2 %, tras una caída de hasta el 4,5 % durante la sesión.

El precio del petróleo subió ligeramente, con un alza del 0,7 % hasta los 87 dólares por barril. Aunque se han reducido los riesgos geopolíticos, la prima por riesgo en la región de Oriente Medio todavía se mantiene a corto plazo.

Los futuros del azúcar subieron a máximos de 4 años, impulsados por las previsiones de fuertes lluvias en India y Tailandia, principales países productores y exportadores.

En el mercado de metales preciosos, el oro se mantuvo estable, mientras que la plata cayó ligeramente a 38,06 dólares. El platino y el paladio registraron alzas más marcadas (+6 % y +7 %, respectivamente).

Las ventas pendientes de viviendas en EE. UU. subieron un 1,8 % en mayo, superando las expectativas del 0,13 % y revirtiendo la caída del -3,8 % del mes anterior. El índice del mercado inmobiliario subió a 72,8 desde el 71,3 anterior.

El sentimiento en el mercado de criptomonedas sigue siendo mixto. No obstante, Bitcoin continúa cotizando por encima de los 107,000 dólares. La debilidad del dólar hoy no se tradujo en ganancias para la principal criptomoneda.

