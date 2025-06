📊¿Cómo enfrenta Royal Caribbean este nuevo contexto?

Royal Caribbean (RCL.US) se enfrenta a un contexto de mercado adverso por la demanda del consumidor americano y el riesgo de que se reduzca el turismo a nivel mundial. Sin embargo, pensamos que seguir谩 reinando en el sector y saldr谩 de esta situaci贸n m谩s fortalecida.聽 聽 聽 Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Royal Caribbean como mejor empresa del sector cruceros

Segunda por cuota de mercado de ingresos, pero es la que mayores beneficios obtiene y mayor caja genera, lo que demuestra una gran gesti贸n de los costes y un mayor apalancamiento operativo. Aunque el crecimiento de los ingresos se normaliza, el turismo de cruceros sigue ganando protagonismo y pensamos que sigue captando adeptos, con un alto porcentaje de pasajeros que repiten cada a帽o. En el caso de RCL, la compa帽铆a se ve beneficiada por una ca铆da de los costes del combustible, as铆 como de una contenci贸n de los costes y una reducci贸n del gasto por intereses (de un 40%) que le permiti贸 multiplicar por 2 su beneficio en el primer trimestre del a帽o. A esto hay que sumar las recompras de acciones, lo que est谩 eliminando completamente el efecto dilutivo que tuvieron las medidas adoptadas en 2020. Mientras, el flujo de caja operativo creci贸 un 22% y el flujo de caja libre un 10,4%, a pesar de un incremento del 77% del capex. Desde el punto de vista comercial, los cruceros de Royal ofrecen una amplia gama de servicios y son muy atractivos para los consumidores. 聽 Las acciones de Royal Caribbean suben un 27% en este 2025. Fuente: Plataforma de XTB Fuente: Plataforma de XTB 聽

聽 驴C贸mo comprar聽 acciones 聽de Royal Caribbean? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB,聽nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Royal Caribbean para invertir en la compa帽铆a.聽Al igual que ocurre con el resto de聽ETFs聽o聽acciones聽de nuestra cartera,聽los primeros 100.000 euros de negociaci贸n mensual no tienen comisi贸n de compra ni de venta.聽Adem谩s, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a trav茅s de nuestros聽planes de inversi贸n, una funcionalidad que permite combinar distintos t铆tulos, programando las aportaciones de manera peri贸dica y eligiendo tanto el importe como el plazo o m茅todo de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversi贸n a partir de tan s贸lo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

El contenido que se presenta en la secci贸n de FORMACI脫N s贸lo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los an谩lisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendaci贸n de inversi贸n o informaci贸n que recomiende o sugiera una estrategia de inversi贸n ni se incluye en el 谩mbito del asesoramiento en materia de inversi贸n recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversi贸n (art铆culo 125.1 g). Este v铆deo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situaci贸n financiera individual.

XTB no aceptar谩 responsabilidad por ning煤n tipo de p茅rdidas o da帽os, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la informaci贸n incluida en este v铆deo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisici贸n o disposici贸n de instrumentos financieros, realizados con base en la informaci贸n que contiene este v铆deo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que act煤e sobre esta informaci贸n lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright 漏 XTB S.A. Todos los derechos reservados. Est谩 prohibido copiar, modificar y distribuir este v铆deo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.