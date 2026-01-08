Resumen diario: déficit comercial de EE. UU. excepcionalmente bajo; el dólar se mantiene fuerte📌

Los índices bursátiles de EE. UU. probablemente cerrarán la sesión en línea con el tono inicial. El Nasdaq 100 se mantiene bajo presión, con una caída de 0,70%, el S&P 500 retrocede 0,10%, mientras que el Russell 2000 destaca con un alza de 1,10%.

El dólar estadounidense continúa como la divisa más fuerte. El índice dólar DXY sube 0,20% y el EUR/USD registra una caída de 0,25%.

El principal catalizador de la jornada es el llamado del presidente Donald Trump a un aumento significativo del gasto en defensa de EE. UU., hasta USD 1,5 billones, junto con directrices para limitar los pagos a accionistas en grandes contratistas hasta que se invierta más en capacidad productiva e I+D.

Los inversionistas están tomando utilidades en el sector tecnológico tras las recientes alzas, mientras que unas solicitudes semanales de subsidio por desempleo inferiores a lo esperado y señales macroeconómicas mixtas moderan el apetito por riesgo antes de los datos clave del mercado laboral de EE. UU. de mañana.

El déficit comercial de EE. UU. volvió a estrecharse (balanza comercial: –USD 29.400 millones frente a –USD 58.100 millones esperados; previo –USD 48.100 millones). La mejora refleja menores importaciones (efecto rezagado de los aranceles) y mayores exportaciones, apoyadas por un dólar más débil en términos comerciales.

Las solicitudes iniciales de desempleo se mantienen bajas. El informe de hoy mostró un leve aumento a 208 mil (frente a 213 mil esperados; 199 mil previos).

La Encuesta de Expectativas del Consumidor de la Fed de Nueva York de diciembre mostró un aumento de las expectativas de inflación de corto plazo, mientras que las de mediano y largo plazo permanecieron ancladas. Las expectativas a un año subieron a 3,4% (desde 3,2%), y las de tres y cinco años se mantuvieron en 3,0%.

Alphabet avanzó 1,9% tras superar a Apple y convertirse por primera vez desde 2019 en la segunda empresa más valiosa del mundo, subrayando su liderazgo en inteligencia artificial.

Fondos pasivos que administran más de USD 100.000 millones están rebalanceando posiciones a comienzos de enero de 2026 para alinearse con las nuevas directrices de los índices Bloomberg (BCOM) y S&P GSCI, lo que suele actuar como catalizador de mayor volatilidad en los mercados de materias primas.

Mientras el oro mantiene la confianza de los inversionistas (con una caída marginal de 0,04%), el sentimiento en la plata se enfrió con fuerza (con una caída superior a 3,40%). Los flujos salen de los ETF respaldados en plata y aumenta el posicionamiento bajista mediante instrumentos cortos.