Resumen diario - El aumento de las tensiones en Oriente Medio impulsa los precios del petróleo.

Los inversores de Wall Street comenzaron la jornada con sentimientos mixtos en medio de la persistente incertidumbre geopolítica y comercial. También se publicaron datos decepcionantes desde Estados Unidos.

El S&P 500 cae un 0,5 %, mientras que el Dow Jones desciende un 0,1 %.

cae un 0,5 %, mientras que el desciende un 0,1 %. El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años ronda el 4,55 %.

La jornada bursátil en Europa fue irregular, con una demanda afectada por restricciones de oferta vinculadas a la falta de impulso tras las recientes fluctuaciones relacionadas con Oriente Medio.

El dólar estadounidense se apreció notablemente hoy, incluso ante la creciente información sobre una posible implicación de EE. UU. en el conflicto entre Israel e Irán. El EUR/USD cae por debajo de 1,1500.

cae por debajo de 1,1500. Las ventas minoristas en EE. UU. correspondientes a mayo cayeron un 0,9 % mensual, una contracción mayor a la esperada. La producción industrial se redujo un 0,2 % mensual. La debilidad de los datos lleva al mercado a aumentar levemente sus expectativas de recortes de tipos de interés para este año.

El Banco de Japón mantuvo sin cambios su tasa de interés, aunque al mismo tiempo, el alza en los precios del petróleo podría generar presiones inflacionarias persistentes en el país.

El índice ZEW de Alemania sorprendió al alza, subiendo a 47,5 desde 25,2.

El petróleo continúa al alza ante la incertidumbre sobre la situación en Oriente Medio. Israel anunció nuevos ataques contra Irán, mientras que se dice que Estados Unidos está considerando seriamente intervenir en el conflicto. Hay informes sobre el traslado de aviones estadounidenses hacia la región.

El precio del petróleo WTI supera los 72,5 USD, con una alza de aproximadamente el 4 %.

supera los 72,5 USD, con una de aproximadamente el 4 %. El precio del gas natural ( Henry Hub ) sube por encima de los 3,8 USD/MMBTU, alcanzando un máximo de 2 meses ante preocupaciones por un mayor consumo eléctrico debido a la ola de calor.

) sube por encima de los 3,8 USD/MMBTU, alcanzando un máximo de 2 meses ante preocupaciones por un mayor consumo eléctrico debido a la ola de calor. Las criptomonedas también registraron caídas hoy junto con el fortalecimiento del dólar estadounidense, a pesar de la noticia de que Trump Media presentará una solicitud para crear un ETF que invertiría simultáneamente en Bitcoin y Ethereum. El Bitcoin cae cerca de un 4 % hasta situarse por debajo de los 104.000 USD, mientras que Ethereum retrocede casi un 7 %, ubicándose por debajo de los 2.500 USD.

