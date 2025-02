Resumen diario: El gas natural sube un 4% por las previsiones meteorológicas frías en EE.UU. 🗽Las cautelosas actas de la Fed no detienen a Wall Street

Los inversionistas en Wall Street est谩n operando con notable cautela, sin verse afectados por la publicaci贸n de las actas de la Fed. El S&P 500 y el Nasdaq registraron ligeras alzas (+0.3% y +0.2%), mientras que el DJIA y el Russell 2000 cerraron en rojo (-0.32% y -0.53%). La reacci贸n del mercado de valores a las actas de la 煤ltima reuni贸n de la Fed fue positiva. En enero, los funcionarios de la Fed enfatizaron la necesidad de posponer los recortes de tasas de inter茅s hasta que tengan suficiente confianza en una ca铆da sostenida de la inflaci贸n. En general, las actas pueden interpretarse como ligeramente restrictivas, aunque desde la reuni贸n de enero han surgido varios factores que favorecen un enfoque m谩s moderado, como la disminuci贸n de los riesgos de guerra comercial, la ca铆da en los precios del petr贸leo y el reporte de ventas minoristas m谩s d茅bil en EE.UU. desde 2021. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Mercado accionario y empresas destacadas Las tensiones geopol铆ticas aumentan, ya que Donald Trump critic贸 al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, argumentando que Ucrania deber铆a celebrar elecciones y acusando a Zelensky de falta de apoyo p煤blico para una posible propuesta de paz de la Casa Blanca.

Las acciones de Hims & Hers Health se dispararon casi un 25% hoy tras anunciar la adquisici贸n de Trybe Labs, una movida estrat茅gica hacia la personalizaci贸n de la atenci贸n m茅dica y diagn贸sticos impulsados por IA. Las acciones de la empresa han subido casi un 200% en lo que va del a帽o y un impresionante 650% interanual, reflejando una fuerte confianza de los inversores en su estrategia de crecimiento a largo plazo.

Las acciones de Parsons (PSN.US) cayeron casi un 11%, a pesar de reportar ingresos r茅cord en el cuarto trimestre de 2024, alcanzando $1.7 mil millones (+16% interanual).

Los aspectos destacados incluyen un crecimiento org谩nico de ingresos del 14%, marcando ocho trimestres consecutivos de expansi贸n de dos d铆gitos.

El ingreso neto aument贸 un 21% a $64 millones, mientras que el EBITDA ajustado subi贸 un 14% a $147 millones.

A pesar de sus s贸lidos fundamentos, los inversionistas reaccionaron negativamente, probablemente debido a mayores gastos de lo esperado o una gu铆a m谩s d茅bil.

Star Bulk Carriers (SBLK.US), una de las mayores empresas de transporte de carga a granel seco de EE.UU., cay贸 casi un 10%, acerc谩ndose a m铆nimos de varios a帽os.

La venta masiva se produjo despu茅s de que Jefferies redujera su precio objetivo para la acci贸n a $21, se帽alando crecientes preocupaciones sobre el panorama del mercado de transporte de carga. Mercado de divisas y materias primas El d贸lar contin煤a su repunte, con el 脥ndice del D贸lar subiendo un 0.2%. USD/JPY cay贸 un 0.25% mientras el yen japon茅s gana impulso. AUD/USD baj贸 un 0.14%, recuperando levemente tras noticias sobre posibles acuerdos comerciales entre EE.UU. y China que redujeron los temores de guerra arancelaria. EUR/USD baj贸 un 0.3%, marcando su tercera sesi贸n consecutiva de ca铆da frente al d贸lar.

El gas natural registr贸 una alza significativa (+4%), impulsado por pron贸sticos de clima fr铆o en EE.UU. y una mayor demanda de calefacci贸n.

El petr贸leo Brent y el WTI cerraron planos en la sesi贸n. Maxar Technology report贸 modelos de pron贸stico que muestran temperaturas m谩s fr铆as de lo esperado en el centro y este de EE.UU. hasta principios de marzo, debido a una ola de fr铆o 谩rtico.

En materias primas agr铆colas, los futuros del algod贸n en ICE cayeron un 1.5% a $67 por contrato, liderando las caidas del sector. El ma铆z revirti贸 gran parte de sus ganancias tras la renovaci贸n de contratos, mientras que los contratos de caf茅 registraron ligeras subidas.

El mercado de criptomonedas intenta un repunte, pero Bitcoin lucha por mantener el nivel de $56,000. A pesar de esto, la mayor铆a de las criptomonedas m谩s peque帽as han registrado alzas del 2-6%.

El oro cay贸 un 0.3%, situ谩ndose cerca de los $2,020 por onza, la plata baj贸 m谩s del 0.5%, mientras que el paladio fue el m谩s afectado entre los metales preciosos, desplom谩ndose casi un 1.8%. Mercados europeos y geopol铆tica Los 铆ndices europeos experimentaron una ca铆da significativa tras la escalada de tensiones entre Donald Trump y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Los principales mercados registraron fuertes p茅rdidas: DAX de Alemania (-1.8%) CAC 40 de Francia (-1.17%) FTSE 100 del Reino Unido (-0.62%) FTSE MIB de Italia (-0.58%) IBEX 35 de Espa帽a (-1.63%) SMI de Suiza (-0.74%)

Isabel Schnabel, del BCE, hizo un comentario restrictivo, afirmando que "no est谩 segura de si la pol铆tica monetaria en la Eurozona sigue siendo restrictiva". Su declaraci贸n redujo significativamente las expectativas del mercado sobre recortes de tasas en 2025, con solo dos recortes completos ahora descontados en lugar de tres. La probabilidad de un recorte en marzo sigue cercana al 80%.

El Comisionado de la UE, Maros Sefcovic, declar贸 que la Uni贸n Europea se ver谩 obligada a responder a los aranceles de EE.UU., aunque destac贸 la disposici贸n al di谩logo, especialmente en relaci贸n con las regulaciones de las grandes tecnol贸gicas.

