Resumen Diario: El oro sube un 2%, mientras el Nasdaq arrastra el sentimiento en Wall Street

Los mercados bursátiles europeos cerraron la sesión del jueves con sólidos avances, liderados por el DAX de Alemania, que ganó más de un 2%, seguido por el FTSE 100 del Reino Unido, que avanzó cerca de un 1,8%, y el WIG20 de Polonia, que terminó con una subida del 1,5%. El buen desempeño relativo respondió al menor peso de las compañías de semiconductores en los índices europeos, en contraste con el KOSPI de Corea del Sur, que se desplomó más de un 7% debido a la fuerte caída de las acciones de Samsung y SK Hynix.

El sentimiento en la renta variable estadounidense se deterioró de forma significativa durante la segunda mitad de la sesión, con el Nasdaq 100 cayendo un 2,3%, pese a la reacción inicialmente positiva tras el informe de Nóminas No Agrícolas (NFP) de Estados Unidos, más débil de lo esperado. Micron pierde un 7,5%, mientras que varias compañías del sector de semiconductores retroceden más de un 10%. Entre las grandes tecnológicas, Meta Platforms lidera las pérdidas con una caída cercana al 5%, mientras que Apple (AAPL.US) destaca positivamente con un avance de alrededor del 4,5%. Tesla también permanece bajo presión, con una caída cercana al 8%, pese a haber informado entregas de vehículos del segundo trimestre superiores a las expectativas del mercado.

A medida que los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense retrocedieron tras el débil informe de NFP y los precios del petróleo continuaron bajos, el oro rebotó por encima de los 4.100 dólares por onza, mientras que la plata avanzó cerca de un 2,5%. El dólar estadounidense se debilitó, impulsando al EURUSD casi un 0,5% hasta superar 1,143. Bitcoin recuperó terreno hacia los 62.000 dólares, aunque el sentimiento en el mercado de criptomonedas continúa siendo cauteloso. Por su parte, el Brent cotiza alrededor de los 71,50 dólares por barril, mostrando un modesto rebote tras las fuertes caídas registradas en las últimas sesiones.

Datos macroeconómicos de Estados Unidos

El último informe del mercado laboral de Estados Unidos fue significativamente más débil de lo esperado.

Las Nóminas No Agrícolas (NFP) aumentaron en 57.000 , muy por debajo del consenso de 113.000 y de la lectura previa de 172.000 .

aumentaron en , muy por debajo del consenso de y de la lectura previa de . La tasa de desempleo en Estados Unidos cayó al 4,2% , mejorando la previsión del 4,3% .

en cayó al , mejorando la previsión del . Las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo se situaron en 215.000 , mejor que las 218.000 esperadas y sin cambios respecto al dato anterior.

se situaron en , mejor que las esperadas y sin cambios respecto al dato anterior. Los ingresos promedio por hora aumentaron un 3,5% interanual , por encima del 3,4% previsto.

aumentaron un , por encima del previsto. Las nóminas del sector privado crecieron apenas 49.000 , muy por debajo de las 107.000 esperadas.

crecieron apenas , muy por debajo de las esperadas. Las solicitudes continuas de subsidio por desempleo descendieron hasta 1,814 millones , ligeramente por debajo de los 1,820 millones esperados.

descendieron hasta , ligeramente por debajo de los esperados. La semana laboral promedio se mantuvo sin cambios en 34,3 horas , en línea con las previsiones.

se mantuvo sin cambios en , en línea con las previsiones. Los ingresos promedio por hora aumentaron un 0,3% mensual , en línea tanto con las expectativas como con el dato anterior.

aumentaron un , en línea tanto con las expectativas como con el dato anterior. Las nóminas manufactureras aumentaron en 3.000 , cumpliendo las previsiones, aunque por debajo del incremento previo de 7.000 .

aumentaron en , cumpliendo las previsiones, aunque por debajo del incremento previo de . La tasa de participación laboral cayó hasta el 61,5% , por debajo tanto del 61,8% esperado como de la lectura anterior.

cayó hasta el , por debajo tanto del esperado como de la lectura anterior. Las nóminas del sector público disminuyeron en 8.000, tras haber aumentado en 52.000 el mes anterior.

El último informe de la EIA sobre almacenamiento de gas natural mostró un incremento de 87 mil millones de pies cúbicos (Bcf), ligeramente por encima del consenso de 84 Bcf y del aumento previo de 76 Bcf. Los futuros del gas natural retrocedieron inicialmente tras la publicación del dato, aunque posteriormente lograron borrar esas pérdidas.