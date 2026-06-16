Resumen Diario: El petróleo borra casi todas las ganancias de la guerra mientras Wall Street retrocede antes de la decisión de la Fed (16.06.2026)

Conclusiones clave El petróleo continúa desplomándose ante la perspectiva del regreso de Irán al mercado y la normalización del tránsito por el Estrecho de Ormuz .

continúa desplomándose ante la perspectiva del regreso de al mercado y la normalización del tránsito por el . SpaceX sigue liderando el entusiasmo de los inversores, acumulando una subida superior al 50% desde su salida a bolsa y alcanzando una valoración de 2,8 billones de USD .

sigue liderando el entusiasmo de los inversores, acumulando una subida superior al desde su salida a bolsa y alcanzando una valoración de . Los mercados esperan con cautela la primera reunión de la Fed presidida por Kevin Warsh, que podría definir las expectativas de inflación y tasas para los próximos meses.

Materias primas Los precios del petróleo están registrando su racha de caídas más prolongada del año, llevando las cotizaciones cerca de mínimos recientes y eliminando gran parte de las ganancias provocadas por el conflicto.

El mercado está experimentando una fuerte presión sobre las valoraciones de los principales referentes energéticos. El Brent cae más de un 5% , perforando los 80 USD por barril , mientras que el WTI estadounidense retrocede hasta los 75 USD por barril .

Los informes más recientes indican que Estados Unidos está levantando gradualmente su bloqueo naval y se dispone a permitir el regreso inmediato de Irán al mercado petrolero, una medida destinada a reducir las tensiones antes de nuevas negociaciones.

La firma del acuerdo está prevista para este viernes en Ginebra , aunque los detalles completos del memorando aún no han sido publicados.

Las instituciones de Wall Street han recortado drásticamente sus previsiones. Morgan Stanley y Goldman Sachs han reducido de forma significativa sus estimaciones para los próximos trimestres.

La oferta podría regresar antes de lo esperado, ya que Goldman Sachs prevé que las exportaciones del Golfo Pérsico vuelvan a niveles previos al conflicto hacia finales de julio.

Esta situación representa un alivio considerable para los bancos centrales, ya que la caída de las materias primas hasta niveles similares a los de principios de marzo reduce significativamente las presiones inflacionarias globales.

El oro continúa recuperándose y sube un 0,6%, alcanzando los 4.360 USD por onza. Las ganancias de los metales preciosos están siendo impulsadas por la moderación de las expectativas de inflación. Acciones y compañias Tras el rally de tres jornadas consecutivas, los principales índices bursátiles estadounidenses han perdido impulso y permanecen en una fase de indefinición.

Los futuros del S&P 500 y del Nasdaq están experimentando una corrección significativa, con el US500 cayendo un 0,2% y el US100 perdiendo más de un 1% .

SpaceX continúa registrando una explosión en su valoración. Las acciones de la compañía avanzaron otro 11% en la apertura y, observando el panorama general, acumulan una subida superior al 50% desde su salida a bolsa.

La compañía de Elon Musk mantiene una carrera vertiginosa en valoración, superando hoy a Amazon e incluso llegando a situarse momentáneamente por encima de Microsoft , con una capitalización bursátil que alcanzó los 2,8 billones de USD .

La empresa consolida así su posición como la quinta mayor potencia bursátil de Wall Street. Las acciones recibieron un impulso adicional gracias a la confirmación de la adquisición de Cursor por 60.000 millones de USD. Teóricamente, esta operación valora a Cursor con un múltiplo P/S de 15 veces. Política monetaria y bancos centrales La jornada estuvo marcada por un movimiento histórico y claramente agresivo en Asia. El Banco de Japón (BoJ) elevó su tasa de interés de referencia en 25 puntos básicos , llevándola hasta el 1% .

Esta decisión representa el nivel de tasas más alto registrado en Japón desde la década de 1990.

La reacción inmediata del mercado fue volátil. El yen japonés borró completamente sus ganancias iniciales, mientras que los precios de los bonos gubernamentales locales cayeron. El par USDJPY vuelve a acercarse al nivel de 160,5 , una zona que anteriormente desencadenó intervenciones cambiarias.

El Banco de la Reserva de Australia (RBA) adoptó una postura completamente diferente, manteniendo sin cambios las tasas de interés por primera vez este año. Como resultado, el par AUDUSD se fortalece durante la sesión.

La presión monetaria restrictiva también continúa presente en Europa, donde los inversores siguen teniendo en cuenta la decisión de la semana pasada del BCE , durante la cual Christine Lagarde elevó las tasas y advirtió que la " inflación impulsada por la guerra " se está trasladando al conjunto de la economía.

El par EURUSD superó hoy el nivel de 1,16 , aunque este movimiento está impulsado principalmente por una debilidad generalizada del dólar estadounidense (con excepción del yen).

Los mercados financieros globales permanecen en modo de " calma antes de la tormenta " a la espera de la reunión de la Reserva Federal (Fed) de este miércoles.

El evento contará con el esperado debut del nuevo presidente del banco central, siendo la primera reunión de la Fed presidida por Kevin Warsh .

Aunque el consenso del mercado espera que las tasas permanezcan sin cambios, la principal atención estará centrada en la primera conferencia de prensa de Warsh y en su discurso oficial sobre las perspectivas futuras de la inflación.

El nuevo presidente de la Fed enfrenta un importante dilema macroeconómico. Warsh deberá equilibrar las persistentes presiones inflacionarias de corto plazo con la posibilidad de una rápida desaceleración de los precios una vez que el Estrecho de Ormuz sea completamente reabierto. El precio del petróleo ha eliminado prácticamente todas las ganancias generadas por la guerra en Oriente Medio.

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