Resumen diario: el “risk-off” domina, caen las bolsas de EE.UU. mientras dólar y petróleo repuntan con fuerza

- Aversión al riesgo golpea a Wall Street, con caídas lideradas por tecnología
- Dólar y petróleo repuntan por tensiones en Medio Oriente
- Datos PMI sólidos, pero con presión inflacionaria creciente
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- Datos PMI sólidos, pero con presión inflacionaria creciente
Tras un inicio mixto de la sesión, Wall Street adoptó una postura claramente defensiva. El Nasdaq cayó 1%, presionado adicionalmente por una venta masiva en el sector software. El índice de pequeñas empresas Russell 2000 (-0,9%), el S&P 500 (-0,7%) y el Dow Jones (-0,65%) también operaron en terreno negativo.
Las caídas en los principales índices están impulsadas principalmente por temores de un posible regreso a acciones militares en Oriente Medio. El ministro de Defensa de Israel declaró que el país está listo para lanzar un nuevo ataque contra Irán y que solo espera la aprobación de Estados Unidos. Además, medios iraníes informaron la activación de sistemas de defensa aérea.
La venta en el sector software responde a la reacción del mercado tras los resultados de ServiceNow (NOW.US: -19%), que decepcionaron a los inversores en relación con la monetización de soluciones de inteligencia artificial. El crecimiento del 22% interanual en suscripciones también fue considerado “aceptable, pero nada espectacular”.
Los indicadores preliminares PMI de Estados Unidos para abril superaron las expectativas tanto en manufacturas (54 vs. 52,5 esperado; máximo de 4 años) como en servicios (51,3 vs. 50,6 esperado). Sin embargo, el resultado se explica en gran medida por los componentes de precios, que continuaron aumentando, lo que apunta a mayores presiones inflacionarias en la economía.
Meta (META.US), matriz de Facebook e Instagram, anunció una reducción del 10% en su plantilla para mejorar la eficiencia. Sus acciones caen 2,5%.
Los mercados europeos tuvieron una sesión mixta. Las mayores caídas se registraron en Budapest (BUX: -1,1%) y Madrid (IBEX 35: -1,1%). El DAX alemán (-0,15%) y el FTSE 100 británico (-0,19%) cerraron levemente a la baja, mientras que el CAC 40 francés (+0,87%) destacó con ganancias, apoyado por sólidos resultados de STMicroelectronics (+14,4%) y L'Oréal (+9%).
En el mercado de divisas, el dólar retomó con fuerza su tendencia alcista (USDIDX: +0,2%) ante el aumento de tensiones geopolíticas. La aversión al riesgo presionó a todas las monedas del G10, especialmente a las divisas oceánicas (AUDUSD: -0,5%, NZDUSD: -0,8%). El EURUSD cayó 0,2% hasta 1,1680.
En materias primas, el petróleo Brent subió cerca de 3,4%, situándose justo por debajo del nivel psicológico de 100 dólares por barril. El gas natural (NATGAS) retrocedió 4,25% tras la publicación de inventarios de la EIA superiores a lo esperado. El oro volvió a caer (-0,75% hasta 4.705 dólares por onza).
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