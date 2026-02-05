Resumen diario: El rojo domina a ambos lados del Atlántico

Conclusiones clave El mercado entra en fase defensiva total: datos laborales débiles, presión sobre las tecnológicas, desplomes en metales y criptos refuerzan el temor a un enfriamiento económico, dejando a los inversores en modo preservación de capital.

El mercado en general está adoptando una actitud de aversión al riesgo. Los débiles datos macroeconómicos y los decepcionantes resultados de las empresas tecnológicas están llevando al mercado a mínimos de varias semanas.

Wall Street registra fuertes pérdidas por otro día consecutivo. El Russell 2000 lidera las caídas al final de la sesión, con los futuros bajando más del 1,6%, seguidos de cerca por los futuros del Nasdaq 100. El S&P 500 y el Dow Jones se mantienen mejor, con los futuros limitando las pérdidas a alrededor del 1,2%.

Alphabet y Amazon están en el punto de mira. Otro gasto de capital récord en Google ha asustado a los inversores. Amazon y Qualcomm están cayendo tras los decepcionantes resultados de Microsoft. El gigante del comercio electrónico publicará sus resultados hoy; estos podrían justificar una pausa en la ola de ventas o su profundización.

Se han publicado datos del mercado laboral estadounidense. Los despidos de Challenger aumentaron de 35.000 a 108.000. Las solicitudes semanales de subsidio por desempleo superaron las expectativas, alcanzando las 231.000, frente a las 213.000 esperadas. Las vacantes de empleo del informe JOLTS disminuyeron en casi medio millón, hasta los 6,5 millones, frente a las expectativas de un aumento a 7,2 millones.

Los índices europeos cerraron mayoritariamente a la baja. Los que más cayeron fueron el WIG20 de Polonia y el IBEX de España, con pérdidas que alcanzaron el 2%. Los principales índices de Alemania y el Reino Unido limitaron las caídas a menos del 1%. El CAC 40 se mantuvo relativamente bien, con una caída de tan solo el 0,29%.

El BCE mantuvo los tipos sin cambios. A pesar de mantener su postura y perspectivas, el comunicado estuvo marcado por una incertidumbre superior a la media.

Otra fuerte caída de metales preciosos: el oro limitó las pérdidas al 2%, mientras que la plata bajó más del 13% y volvió a situarse en torno a los 75 dólares por onza.

El petróleo bajó ligeramente, alrededor del 1,7%. El crudo WTI cayó a los 63 dólares por barril.

En los mercados de divisas, la libra está experimentando caídas notables, con una caída de alrededor del 0,8% frente a las principales divisas. Esto se debe a un cambio inesperado hacia una postura más moderada en el Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra.

Se observa otra ola de fuertes pérdidas en el mercado de criptomonedas. Se observan fuertes ventas masivas en la mayoría de los tokens. Bitcoin ha caído hasta un 8% hoy, hasta los 66.000 dólares. Ethereum tiene un rendimiento similarmente malo, con una caída de más del 7% y cayendo por debajo de los 2.000 dólares.

