Si analizamos las acciones más operadas en Europa, vemos que gran parte de la base inversora sigue concentrando sus esfuerzos en compañías estadounidenses. Nos centramos en empresas que están en el foco mediático, que representan la innovación o que transmiten una sensación de seguridad… aunque no siempre sea real.

Por eso índices como el S&P 500 o el Nasdaq 100 son los más grandes del mundo porque atraen la mayor parte del capital global. Pero ¿y si no hace falta irse tan lejos para obtener rentabilidad?

Durante años Europa quedó a la sombra, pero 2025 marcó un antes y un después, y este 2026 podría seguir la tendencia.

El interés por invertir en Europa crece

Aunque la brecha tecnológica entre Europa y Estados Unidos sigue existiendo, 2025 cambió la narrativa. La idea de que “comprar grandes tecnológicas americanas garantiza rentabilidad a largo plazo” perdió fuerza por varios motivos:

aranceles y tensiones comerciales,

múltiplos muy exigentes,

inestabilidad política,

disputas geopolíticas,

presión por justificar inversiones en IA.

En este contexto, muchos inversores comenzaron a rotar capital hacia Europa, buscando compañías con valoraciones más razonables y menor exposición a la volatilidad tecnológica.

Sectores como el armamentístico, impulsado por el contexto geopolítico, vivieron entradas masivas de capital y revalorizaciones históricas. El resultado fue sorprendente: el EuroStoxx 600 se disparó un 16%, mientras que el S&P 500 medido en euros avanzó un 3%.

En términos reales (medido en dólares), la diferencia desaparece, pero el mensaje caló: algunos lo llamaron incluso “el fin del excepcionalismo americano”.

¿Puede repetirse en 2026? Por ahora, Europa empieza el año con fuerza.

El EuroStoxx 600 encadena su racha alcista más larga desde 2013

El índice europeo STOXX 600, que agrupa a unas 600 compañías del continente, ha iniciado 2026 con un impulso poco habitual.

No solo acumula una subida cercana al 7% en menos de dos meses, sino que además ha logrado romper una racha que llevaba más de una década sin repetirse: ocho meses consecutivos cerrando en positivo, algo que no ocurría desde 2013.

Este comportamiento refleja una tendencia sólida. En los últimos tres meses, el índice ha avanzado a un ritmo medio cercano al 3% mensual, señal de que la rotación hacia activos europeos no es un movimiento puntual, sino un flujo sostenido de capital.

Respecto a la comparativa actual, los datos muestran claramente una rotación hacia Europa.

STOXX 600: +7%

S&P 500: +0,73%

Nasdaq 100: –0,7%

Según Bloomberg, los flujos hacia Europa confirman esta tendencia:

3.200 millones de dólares en entradas en la última semana

cuarta semana consecutiva de flujos positivos

18.000 millones en entradas en lo que va de año

Europa vuelve a estar en el radar.

¿Por qué el mercado mira a Europa en 2026?

Este año está siendo atípico. La narrativa de “comprar tecnológicas y olvidarse” se ha puesto en duda. La inteligencia artificial es el principal catalizador, pero no solo por su potencial, sino por sus efectos secundarios.

1. La IA está presionando a las grandes tecnológicas estadounidenses

El famoso CAPEX en IA ya no se celebra automáticamente. En 2023–2024, cualquier anuncio relacionado con IA impulsaba las acciones, pero en 2025–2026, los inversores exigen:

ingresos visibles,

reducción de incertidumbre,

retorno claro del gasto,

menos deuda asociada a inversiones masivas.

La financiación circular entre Nvidia, AMD, Microsoft u Oracle ha sido muy criticada y ha lastrado sus cotizaciones.

2. La IA como amenaza real

La IA ya no es una promesa: es una amenaza para algunos modelos de negocio. El SaaS‑apocalypse ha golpeado especialmente al software, un sector con gran peso en Estados Unidos.

Esto ha provocado una rotación hacia sectores más tradicionales, donde la visibilidad de beneficios es mayor.

El mercado está mostrando una rotación clara desde sectores innovadores hacia compañías tradicionales, donde los inversores perciben beneficios más estables y menor riesgo. Esta tendencia se refleja en Walmart, que sube cerca de un 10% en lo que va de año, mientras varias de las Siete Magníficas se mantienen planas o en negativo.

Este mejor comportamiento no solo responde a su perfil defensivo, sino también a un aumento notable en su PER forward, que ya supera al de casi todas las grandes tecnológicas, con la excepción de Tesla.

Walmart — 37x

Nvidia — 31x

Microsoft — 21x

Tesla — 105x

Apple — 29x

Alphabet — 16x

Amazon — 22x

Meta — 19x

Este fenómeno no es nuevo: históricamente, compañías como Walmart o Coca-Cola han cotizado con primas cuando los inversores buscan refugio en modelos de negocio predecibles, con dividendos sólidos y crecimiento estable. Lo relevante es que parece que el diferencial de valoración se ha ampliado en los últimos meses.

Los sectores más favorecidos por esta dinámica han sido:

Telecomunicaciones

Mineras y recursos básicos

Energía

Utilities

Son sectores menos expuestos a la erosión de márgenes por la IA y menos dependientes de ciclos de innovación rápida, lo que los convierte en refugios naturales cuando el mercado prioriza seguridad sobre crecimiento.

Los sectores que más se benefician… y por qué favorecen a Europa

Pero si Europa tiene tecnologías y compañías de software, ¿por qué se está beneficiando y no cayendo?

La diferencia se explica por cómo está construido cada mercado. Europa también tiene empresas tecnológicas, pero su peso dentro del índice es muy pequeño comparado con Estados Unidos, y eso hace que ambas regiones reaccionen de forma muy distinta cuando los inversores rotan desde tecnología hacia sectores más tradicionales.

Tecnología en el S&P 500: >30%

Tecnología en Europa: ~8%

Europa tiene un peso mucho mayor en sectores tradicionales, justo los que están siendo favorecidos.

Otro factor clave del rally de Europa: la temporada de resultados

Mientras que en Estados Unidos la temporada de resultados está siendo más complicada, con caídas en AMD, Amazon o Nvidia pese a presentar cifras sólidas, en Europa el balance es más positivo:

varias compañías han batido previsiones,

repunte en márgenes y beneficios,

Swiss Re subió con fuerza tras anunciar recompras,

BASF cayó por previsiones débiles, pero es la excepción.

Además, Europa vive un boom de recompras, lo que:

reduce acciones en circulación,

aumenta el beneficio por acción,

sostiene los precios.

Algunos estrategas, como Max Kettner (HSBC), señalan que los inversores están demasiado centrados en la narrativa de la IA y que podría estar produciéndose una recuperación cíclica real en Europa. Además, economías industriales como Alemania, Países Bajos o los países nórdicos muestran signos de estabilización.

Esto sugiere que el rally europeo podría tener fundamentos más sólidos de lo que parece.

Cómo invertir en el EuroStoxx 600 desde XTB

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros disponibles en XTB, los usuarios pueden acceder al ETF SXXPIEX.DE – iShares STOXX Europe 600, un fondo que replica el comportamiento del STOXX Europe 600, el índice que agrupa a las 600 compañías más representativas del mercado europeo. Este ETF permite obtener una exposición diversificada a toda la renta variable europea de forma sencilla, eficiente y con un único producto.

Al igual que ocurre con el resto de acciones y ETFs disponibles en la plataforma, los primeros 100.000 euros de negociación mensual están libres de comisión, tanto en la compra como en la venta, lo que facilita invertir en el mercado europeo con unos costes muy competitivos.