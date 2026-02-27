- Los principales índices de Wall Street caen.
- El dato del IPP superó las expectativas, generando preocupación por el limitado margen de maniobra de la Fed para una flexibilización a corto plazo.
- Los principales índices de Wall Street caen.
- El dato del IPP superó las expectativas, generando preocupación por el limitado margen de maniobra de la Fed para una flexibilización a corto plazo.
El viernes, las acciones estadounidenses cotizaron a la baja como reacción a la última publicación del IPP. El dato superó claramente el consenso, reforzando de inmediato la narrativa de una inflación rígida y generando preocupación por el limitado margen de maniobra de la Fed para una flexibilización a corto plazo. El Dow Jones cayó 715 puntos (-1,5%), el S&P 500 cayó un 1,1% y el Nasdaq descendió un 1,4%. El IPP de enero subió un 0,5% intermensual (frente al 0,3% esperado), mientras que el IPP subyacente subió un 0,8% (frente al 0,3%). Fue el componente subyacente el que más perjudicó la confianza.
El sector tecnológico y el software en el punto de mira
La tecnología y el software vuelven a estar bajo presión, y el mercado cierra febrero con una nota débil. Para reforzar la cautela, UBS rebajó la calificación de las acciones estadounidenses, señalando el riesgo del dólar, las valoraciones elevadas y la turbulencia política en Washington. En segundo plano, también aumentan los riesgos geopolíticos: las tensiones entre Pakistán y Afganistán, la posibilidad de una escalada que involucre a Irán y noticias de que Estados Unidos ha ordenado a los diplomáticos y sus familias que evacuen Israel.
- IPP (inflación al productor de EE. UU.): +0,5% intermensual frente al +0,3% previsto; IPP subyacente +0,8% intermensual frente al +0,3%: una fuerte sorpresa al alza y una clara señal de riesgo de inflación.
- Reacción del índice: Dow -1,5 % (-715 puntos), S&P 500 -1,1%, Nasdaq -1,4 %.
- Tecnología bajo presión de nuevo: Nvidia -2% (tras más de -5% en la sesión anterior), Amazon también se debilitó: los inversores están menos dispuestos a seguir el revuelo por la IA y los titulares relacionados con OpenAI, centrándose en cambio en la valoración y el riesgo.
- Software/ciberseguridad fuertemente afectados: Salesforce -4%, Microsoft -2%; Zscaler -11% tras unos resultados decepcionantes; CoreWeave se desploma casi un 20% debido a unas previsiones débiles.
- Sentimiento: clásica aversión al riesgo: los inversores primero reducen la exposición y después preguntan. Persisten las preocupaciones sobre el impacto de la IA en el mercado laboral (incluidos los despidos masivos en Block).
- Resumen de febrero: El Nasdaq se encamina a una caída de más del 3% intermensual; el S&P 500 registró un -1% mensual, mientras que el Dow Jones se mantuvo en torno al -0,3%.
- UBS, sobre la renta variable estadounidense: rebaja a "índice de referencia", debido a la perspectiva de un dólar más débil, las elevadas valoraciones y la turbulencia política; los mercados no estadounidenses están claramente superando las expectativas en 2026 (el índice MSCI World ex-EE. UU. ha subido casi un 8% en lo que va del año frente al S&P 500, prácticamente sin cambios).
Cotización del S&P 500
El sector financiero y la banca se encuentran notablemente débiles hoy en día, con preocupaciones centradas en la exposición al capital privado y el riesgo de quiebras entre las empresas de software. Netflix y Dell se encuentran entre las empresas que destacan por su tendencia alcista. Mientras tanto, el software y los servicios de TI vuelven a estar bajo presión, y Nvidia sigue mostrando una vulnerabilidad técnica.
Noticias de empresas de Wall Street
-
Netflix / Warner Bros. / Paramount Skydance: Netflix se retiró de la carrera por adquirir Warner Bros. Discovery, dejando a Paramount Skydance la tarea de cerrar un acuerdo de 111.000 millones de dólares. El mercado acogió con satisfacción la decisión: Netflix +8% antes del mercado, WBD -2 %, Paramount +9 %.
- Live Nation: Las acciones subieron un 1 % después de que Rothschild & Co. Redburn elevara la recomendación de la acción a "compra" y elevara su precio objetivo a 193 $ (un aumento de alrededor del 22 %). Los analistas apuntan a una estabilización tras la rebaja previa, una fuerte demanda (resultados y previsiones del cuarto trimestre) y una disminución de las preocupaciones regulatorias.
- Block: La compañía anunció planes para recortar más de 4000 empleos (aproximadamente la mitad de su plantilla). Las acciones subieron un 19 % en las operaciones posteriores al cierre del mercado, y los inversores interpretaron la decisión como un paso decisivo para mejorar la eficiencia.
- Dollar Tree: Citi rebajó la recomendación de la acción de "compra" a "neutral"; las acciones cayeron un 2 %. El banco argumenta que, tras duplicar sus mínimos y cotizar cerca de su precio objetivo, la relación riesgo-recompensa está ahora más equilibrada a pesar del progreso en su estrategia multiprecio.
- Amazon / Big Tech / OpenAI: Tras el anuncio de OpenAI de una ronda de financiación de 110 000 millones de dólares (lo que implica una valoración pre-money de 730 000 millones de dólares), las grandes tecnológicas cotizaron a la baja: Amazon -1 %, Microsoft -2 %, Meta -1 %. Si bien Amazon participa en la ronda y amplía su colaboración plurianual con OpenAI, la magnitud de la valoración y la inversión en IA en curso parecen estar enfriando el entusiasmo a corto plazo.
Guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán: ¿Qué hago con mis inversiones?
El gigante que ya no impresiona: Amazon firma su peor mes mientras la IA le pasa factura
Las acciones de BAE Systems se disparan ante la guerra en Irán: ¿qué respalda al valor?
¿Qué empresa del Ibex 35 se está disparando con el conflicto EE. UU.-Irán?
El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.
XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.
El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.
Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.