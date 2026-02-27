El viernes, las acciones estadounidenses cotizaron a la baja como reacción a la última publicación del IPP. El dato superó claramente el consenso, reforzando de inmediato la narrativa de una inflación rígida y generando preocupación por el limitado margen de maniobra de la Fed para una flexibilización a corto plazo. El Dow Jones cayó 715 puntos (-1,5%), el S&P 500 cayó un 1,1% y el Nasdaq descendió un 1,4%. El IPP de enero subió un 0,5% intermensual (frente al 0,3% esperado), mientras que el IPP subyacente subió un 0,8% (frente al 0,3%). Fue el componente subyacente el que más perjudicó la confianza.

El sector tecnológico y el software en el punto de mira

La tecnología y el software vuelven a estar bajo presión, y el mercado cierra febrero con una nota débil. Para reforzar la cautela, UBS rebajó la calificación de las acciones estadounidenses, señalando el riesgo del dólar, las valoraciones elevadas y la turbulencia política en Washington. En segundo plano, también aumentan los riesgos geopolíticos: las tensiones entre Pakistán y Afganistán, la posibilidad de una escalada que involucre a Irán y noticias de que Estados Unidos ha ordenado a los diplomáticos y sus familias que evacuen Israel.

IPP (inflación al productor de EE. UU.): +0,5% intermensual frente al +0,3% previsto; IPP subyacente +0,8% intermensual frente al +0,3%: una fuerte sorpresa al alza y una clara señal de riesgo de +0,5% intermensual frente al +0,3% previsto; IPP subyacente +0,8% intermensual frente al +0,3%: una fuerte sorpresa al alza y una clara señal de riesgo de inflación

Reacción del índice: Dow -1,5 % (-715 puntos), S&P 500 -1,1%, Nasdaq -1,4 %.

Tecnología bajo presión de nuevo: Nvidia -2% (tras más de -5% en la sesión anterior), Amazon también se debilitó: los inversores están menos dispuestos a seguir el revuelo por la IA y los titulares relacionados con OpenAI, centrándose en cambio en la valoración y el riesgo.

Software/ciberseguridad fuertemente afectados: Salesforce -4%, Microsoft -2%; Zscaler -11% tras unos resultados decepcionantes; CoreWeave se desploma casi un 20% debido a unas previsiones débiles.

Sentimiento: clásica aversión al riesgo: los inversores primero reducen la exposición y después preguntan. Persisten las preocupaciones sobre el impacto de la IA en el mercado laboral (incluidos los despidos masivos en Block).

Resumen de febrero: El Nasdaq se encamina a una caída de más del 3% intermensual; el S&P 500 registró un -1% mensual, mientras que el Dow Jones se mantuvo en torno al -0,3%.

UBS, sobre la renta variable estadounidense: rebaja a "índice de referencia", debido a la perspectiva de un dólar más débil, las elevadas valoraciones y la turbulencia política; los mercados no estadounidenses están claramente superando las expectativas en 2026 (el índice MSCI World ex-EE. UU. ha subido casi un 8% en lo que va del año frente al S&P 500, prácticamente sin cambios).

Cotización del S&P 500

El sector financiero y la banca se encuentran notablemente débiles hoy en día, con preocupaciones centradas en la exposición al capital privado y el riesgo de quiebras entre las empresas de software. Netflix y Dell se encuentran entre las empresas que destacan por su tendencia alcista. Mientras tanto, el software y los servicios de TI vuelven a estar bajo presión, y Nvidia sigue mostrando una vulnerabilidad técnica.

Noticias de empresas de Wall Street

Netflix / Warner Bros. / Paramount Skydance: Netflix se retiró de la carrera por adquirir Warner Bros. Discovery, dejando a Paramount Skydance la tarea de cerrar un acuerdo de 111.000 millones de dólares. El mercado acogió con satisfacción la decisión: Netflix +8% antes del mercado, WBD -2 %, Paramount +9 %.

Live Nation: Las acciones subieron un 1 % después de que Rothschild & Co. Redburn elevara la recomendación de la acción a "compra" y elevara su precio objetivo a 193 $ (un aumento de alrededor del 22 %). Los analistas apuntan a una estabilización tras la rebaja previa, una fuerte demanda (resultados y previsiones del cuarto trimestre) y una disminución de las preocupaciones regulatorias.

Block: La compañía anunció planes para recortar más de 4000 empleos (aproximadamente la mitad de su plantilla). Las acciones subieron un 19 % en las operaciones posteriores al cierre del mercado, y los inversores interpretaron la decisión como un paso decisivo para mejorar la eficiencia.

Dollar Tree: Citi rebajó la recomendación de la acción de "compra" a "neutral"; las acciones cayeron un 2 %. El banco argumenta que, tras duplicar sus mínimos y cotizar cerca de su precio objetivo, la relación riesgo-recompensa está ahora más equilibrada a pesar del progreso en su estrategia multiprecio.

Amazon / Big Tech / OpenAI: Tras el anuncio de OpenAI de una ronda de financiación de 110 000 millones de dólares (lo que implica una valoración pre-money de 730 000 millones de dólares), las grandes tecnológicas cotizaron a la baja: Amazon -1 %, Microsoft -2 %, Meta -1 %. Si bien Amazon participa en la ronda y amplía su colaboración plurianual con OpenAI, la magnitud de la valoración y la inversión en IA en curso parecen estar enfriando el entusiasmo a corto plazo.