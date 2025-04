Resumen diario: Euforia en los mercados tras el aplazamiento de aranceles por parte de Trump durante 90 días

Los mercados experimentaron una volatilidad extrema , con el S&P 500 (US500) pasando de una caída del 4,7 % en la apertura a un alza del 3,4 % , para finalmente cerrar con una subida del 7 % . El Dow Jones (US30) subió un 6 % y el Nasdaq 100 (US100) avanzó un 8 % .

