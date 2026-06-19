Resumen diario: fin de una semana extremadamente intensa (19.06.2026)

Debido a Juneteenth, que conmemora la abolición de la esclavitud en Estados Unidos, hoy no hay sesión en el mercado bursátil estadounidense. Los contratos de futuros apuntan a caídas menores en los principales índices, con el S&P 500 y el Nasdaq 100 retrocediendo un 0,1%..

Geopolítica

Los mercados bursátiles globales se vieron inicialmente presionados por los reportes sobre el aplazamiento de la próxima ronda de conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán, que estaba programada para realizarse hoy en Suiza. El sentimiento mejoró levemente tras conocerse la noticia de un alto el fuego entre Israel y Hezbolá. Los bombardeos previos de Israel habían puesto en duda la durabilidad del memorando firmado el miércoles entre Estados Unidos e Irán. Cabe recordar que este memorando otorga a ambas partes 60 días para formular un acuerdo de paz preciso. Mientras tanto, sin embargo, se espera la apertura del estrecho de Ormuz.

Materias primas

Los precios de las principales materias primas energéticas siguen mostrando volatilidad.

Tomando el petróleo crudo como ejemplo:

Inicialmente, observamos hoy un alza en los precios, como reacción al retraso de la próxima ronda de conversaciones de paz.

Posteriormente, se produjo una corrección, que puede atribuirse parcialmente al alto el fuego entre Israel y Hezbolá.

Finalmente, sin embargo, el Brent termina el día con un alza del 1%, cerrando cerca de los 81 dólares por barril. Por el WTI pagaremos algo menos de 78 dólares.

Gas natural:

El gas natural finaliza la semana en 3,2 dólares.

El TTF se sitúa en torno a los 42,1 dólares.

Los metales preciosos continúan cayendo:

Actualmente pagaremos aproximadamente 4.156 dólares por onza troy de oro y 64,9 dólares por la plata.

El movimiento bajista superior al 1% es, en gran medida, consecuencia del continuo aumento de los rendimientos de los bonos gubernamentales en las principales economías, que actúan como una alternativa directa a los metales preciosos como activo de bajo riesgo.

Mercado bursátil

Con la excepción del FTSE MIB italiano (+0,3%) y el WIG20 polaco (+0,2%), los mercados europeos cerraron hoy en rojo. El Euro Stoxx 50 paneuropeo (-0,1%), el DAX alemán (-0,2%) y el FTSE 100 británico (-0,4%) registraron caídas.

La mayor caída, sin embargo, fue registrada por el CAC 40 francés (-0,6%), pese a una fuerte alza de Renault (+3,9%), que puede atribuirse principalmente a la adquisición de una participación del 65% en la empresa Flexis, especializada en “logística de última milla”.

Figura 2: Panel del Euro Stoxx 50 (19.06.2026)

Fuente: XTB Research, 19.06.2026

Figura 3: Mayores alzas y caídas del Euro Stoxx 50 (19.06.2026)

Fuente: XTB Research, 19.06.2026

Figura 4: Mapa de calor del Euro Stoxx 50 (19.06.2026)

Fuente: XTB Research, 19.06.2026

Datos macroeconómicos + divisas

Comenzamos el día con la lectura de inflación del IPC de Japón.

No hubo sorpresas: la cifra general fue del 1,5%, con la inflación subyacente en el 1,4%.

Las valoraciones sobre subidas de tasas de interés se mantuvieron prácticamente sin cambios: el mercado asigna aproximadamente un 95% de probabilidad a un movimiento de este tipo antes de fin de año.

El par USD/JPY termina el día prácticamente sin cambios, rondando los 161,3.

En términos semanales, la depreciación del yen frente al dólar alcanza el 0,7%, lo que es relativamente modesto en comparación con otras divisas del G10.

Más tarde, fue el turno de los datos del Reino Unido.

Las ventas minoristas crecieron de forma significativamente más sólida de lo que anticipaba el mercado, un 1,2% mensual y un 3,2% interanual.

Esto permitió una modesta apreciación de la libra (+0,2%).

Sin embargo, la divisa británica no ha tenido unos días exitosos. En relación con la apertura del lunes, el par GBP/USD ha caído un 1,3%.

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Michał Jóźwiak, analista de mercados financieros en XTB