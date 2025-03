Resumen diario: Fuertes caídas en las acciones tecnológicas de EE. UU., Trump suspende aranceles a México.

Los índices estadounidenses registran fuertes caídas hoy, particularmente impulsadas por el sector tecnológico. El S&P 500 baja aproximadamente un 1.8%, el Dow Jones pierde un 0.9% y el Nasdaq 100 lidera la caída con un 2.1%.

Las grandes tecnológicas sufren un golpe. Entre las llamadas "Magníficas Siete", todas las compañías están cayendo hoy. Los mayores descensos se observan en Nvidia (-4.8%), cuya capitalización de mercado ha caído por debajo de 2.73 billones de dólares, y Tesla, que cae más del 5%. Las preocupaciones por tensiones geopolíticas, perspectivas de inflación y el mercado laboral estadounidense están afectando los activos previamente sobrevalorados.

Marvell Technology cae cerca de un 18% tras su informe de beneficios. El mercado quedó particularmente decepcionado por las previsiones de ventas para el próximo trimestre. La acción ha alcanzado su nivel más bajo desde octubre.

El desplome del sector tecnológico también arrastra a Broadcom, que pierde más del 5% hoy. La empresa tiene previsto presentar sus beneficios después del cierre del mercado.

Las bolsas europeas tuvieron una sesión mixta. El DAX alcanzó nuevos máximos históricos, superando los 23,400 puntos, mientras que el CAC 40 subió aproximadamente un 0.3%, y el índice más amplio STOXX Europe 600 se mantuvo estable. En el lado negativo, el SMI suizo cayó un 0.6%, y el FTSE 100 británico descendió un 0.8%.

Trump confirmó en su plataforma Truth Social que los aranceles a los productos mexicanos cubiertos por el acuerdo USMCA se suspenderán hasta el 2 de abril. El secretario de Comercio, Howard Lutnick, no descartó una medida similar para Canadá, aunque ni Trump ni su administración han confirmado oficialmente dicha decisión.

El Banco Central Europeo (BCE) decidió hoy recortar los tipos de interés en 25 puntos básicos. La tasa de depósito en la zona euro se sitúa ahora en el 2.5%. En la rueda de prensa posterior a la decisión, la presidenta Christine Lagarde declaró que la política del banco se está volviendo menos restrictiva según lo previsto. Sin embargo, enfatizó que el BCE no seguirá las expectativas del mercado y que los futuros recortes dependerán de los datos entrantes.

Las nuevas solicitudes de desempleo se situaron en 221,000, ligeramente por debajo de las expectativas (previsión: 235,000). Esto marca una clara caída desde las 242,000 registradas la semana anterior.

En la segunda mitad de la sesión, el dólar se estabilizó y se mantiene en niveles planos. Entre las divisas del G10, el yen japonés (+0.7%) y el franco suizo (+0.8%) son los mayores ganadores. La decisión de suspender los aranceles fortaleció al peso mexicano, que sube un 0.5% hoy.

En el mercado de bonos, los rendimientos alemanes siguen subiendo, superando nuevamente el 2.8%. Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años se mantienen estables en torno al 4.28%.

El informe de la EIA de hoy reforzó el movimiento bajista en los futuros de gas natural. La reducción semanal de inventarios en EE.UU. fue menor a la esperada, con -80 bcf (frente a una previsión de -95 bcf). Los futuros de gas natural caen aproximadamente un 3.4% hoy. Mientras tanto, los precios del petróleo se mantienen estables, fluctuando alrededor de un aumento del 0.2%.

Los precios del café caen casi un 5%. Las recientes alzas fueron impulsadas por preocupaciones sobre la disminución de la producción en Brasil debido a la sequía en curso. Sin embargo, las previsiones meteorológicas mejoradas ahora sugieren una posible menor caída en la producción. Al mismo tiempo, Uganda prevé altos niveles de producción. La venta masiva se vio intensificada por el colapso de dos grandes comerciantes de café: Cafebras y Atlantica.

El mercado de metales preciosos se mantiene estable. Los futuros del oro se mantienen por encima de los 2,900 dólares por onza, mientras que la plata cotiza en torno a los 32.66 dólares por onza.

En el mercado de criptomonedas, las caídas continúan. Bitcoin baja un 2% hoy, cayendo nuevamente por debajo de los 90,000 dólares, mientras que Ethereum pierde alrededor de un 1.6%.

