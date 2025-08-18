S&P 500 y Nasdaq retroceden, Russell 2000 avanza Los principales índices de Wall Street cerraron la jornada con leves variaciones, en un contexto de cautela y atención hacia los desarrollos geopolíticos. S&P 500 : -0,11% hasta 6.464 puntos.

Nasdaq 100 : -0,18% hasta 23.760 puntos.

Russell 2000: +0,35% hasta 2.300 puntos. Mercados atentos a la reunión entre Trump y Zelensky En la última parte de la sesión, los inversores siguieron con atención la conversación entre Donald Trump y Volodymyr Zelensky. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil El presidente de EE. UU. afirmó que “la guerra terminará”, aunque sin dar plazos concretos.

Señaló que las conversaciones de paz podrían realizarse sin un alto el fuego , una de las exigencias de Ucrania.

Estados Unidos participaría en garantizar la paz, aunque no detalló cómo.

Analistas ven poco probable un acuerdo rápido, dadas las diferencias entre los objetivos de Kiev y Moscú. Divisas: el dólar se mantiene fuerte frente al euro El dólar estadounidense y el dólar canadiense se consolidaron como las divisas más firmes del G10, mientras que el yen japonés y el euro se mostraron entre las más débiles. EURUSD cayó 0,45% hasta 1,16630.

El índice dólar (DXY) retrocedió 0,28% hasta 97,990. Acciones: Intel cae, Applied Digital y United Healthcare brillan Intel retrocedió 4,70% tras conocerse que la administración Trump evalúa convertir parte de las subvenciones del CHIPS Act en una participación del 10% en la empresa .

Applied Digital (APLD.US) subió 15% hasta 16,35 USD luego de anunciar el inicio del centro de datos de IA Polaris Forge 2 , valorado en 3.000 millones de dólares.

United Healthcare extendió su rally tras revelarse que Warren Buffett acumulaba posiciones en secreto. La acción, que ganó 14% el viernes, avanzó otro 2,65% el lunes. Criptomonedas: Bitcoin y Ethereum retroceden Las criptomonedas redujeron parte de las pérdidas del fin de semana, aunque cerraron en rojo. Bitcoin (BTC) cayó 0,75% hasta 116.600 USD, luego de tocar un mínimo de 114.900 USD (-2,30%).

Ethereum (ETH) retrocedió 2,80% hasta 4.350 USD.

La dominancia de Bitcoin subió a 59,70% de la capitalización total del mercado cripto. Gas natural cae por previsiones meteorológicas El gas natural (Henry Hub) retrocedió después de que nuevas proyecciones meteorológicas en EE. UU. anticiparan temperaturas más frías de lo normal hacia finales de agosto, lo que podría reducir la demanda estacional del combustible.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.