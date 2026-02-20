Resumen diario: la Corte Suprema frena aranceles de Trump mientras mercados evalúan nuevos riesgos comerciales y señales de estanflación

Finaliza una semana de negociación en los mercados financieros marcada por un aumento de la tensión hacia el cierre, tras la decisión de la Corte Suprema de EE.UU. de invalidar parte de los aranceles impuestos a distintos países.

El presidente Donald Trump inició una conferencia de prensa en la que comentó el fallo judicial. Tras la resolución del jueves, que anuló una porción significativa de los aranceles implementados bajo la IEEPA, Trump evalúa introducir nuevos aranceles generales a socios comerciales de Estados Unidos. Según informó The New York Times, la administración planea recurrir a otras normativas comerciales para eludir el fallo y restablecer presión sobre las importaciones. El mandatario enfatizó: “Se utilizarán otras alternativas para los aranceles. Podemos recaudar más dinero”.

Trump señaló específicamente la Ley de Expansión Comercial de 1962 (Sección 232 sobre seguridad nacional), lo que sugiere la continuidad de la política proteccionista pese a los obstáculos legales y el aumento de la incertidumbre en los mercados.

El presidente propuso imponer un arancel global del 10%, adicional a otros aranceles vigentes. Todas las medidas bajo las Secciones 232 y 301 permanecen en vigor.

Metales preciosos al alza ante tensiones geopolíticas

La plata avanza 5% en la jornada, superando los USD 82.7 por onza, mientras que el oro sube 1.4%, consolidando el movimiento iniciado ayer por encima de USD 5,000 por onza.

El aumento de tensiones geopolíticas en torno a Irán, con mayor riesgo de confrontación militar con EE.UU. e Israel, el estancamiento de las negociaciones entre Ucrania y Rusia y el entorno global de inestabilidad continúan favoreciendo la demanda por activos duros como cobertura frente a riesgo sistémico.

Eurozona: manufactura impulsa el PMI compuesto

El índice PMI compuesto de la eurozona subió a 51.9 en febrero, su nivel más alto en tres meses. El sector manufacturero alcanzó un máximo de 44 meses (50.8 puntos), convirtiéndose en el principal motor de expansión.

Los pedidos aumentan, aunque el empleo registró una leve caída. Si bien los costos de producción suben al ritmo más acelerado en casi tres años, los precios de venta se moderan y el optimismo empresarial continúa mejorando.

Resultados corporativos: impulso en el sector lujo

Las acciones de Moncler avanzaron 13% tras publicar resultados significativamente superiores a las previsiones. El crecimiento estuvo impulsado por Asia (+11%) y por sólidas ventas de las marcas Moncler y Stone Island.

Los ingresos (€3.13 mil millones) y el dividendo (€1.40) superaron las expectativas, mejorando el sentimiento en el sector de lujo europeo, con impacto positivo también en compañías como LVMH y Hermes.