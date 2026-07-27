Resumen Diario: La guerra de los chips pesa sobre Wall Street mientras el petróleo se desploma

Conclusiones clave Wall Street retrocede por la fuerte caída del sector de semiconductores tras los avances tecnológicos anunciados por China

El alto el fuego entre Estados Unidos e Irán impulsa a las bolsas europeas y provoca un fuerte desplome de los precios del petróleo

Los mercados siguen atentos a las negociaciones geopolíticas mientras evalúan el impacto de la competencia tecnológica entre China y Occidente

Mercado de acciones Queda poco rastro en Wall Street de la euforia inicial provocada por la noticia del alto el fuego entre Estados Unidos e Irán .

de la euforia inicial provocada por la noticia del . Los principales índices estadounidenses cotizan actualmente en terreno negativo.

El S&P 500 retrocede alrededor de un 0,3% , el Nasdaq 100 cae cerca de un 0,7% , mientras que únicamente el Dow Jones logra mantenerse ligeramente en positivo.

retrocede alrededor de un , el cae cerca de un , mientras que únicamente el logra mantenerse ligeramente en positivo. La presión se concentra principalmente en el sector de los semiconductores y en las compañías vinculadas al mercado de memorias.

y en las compañías vinculadas al mercado de memorias. Micron pierde más de un 5,5% , Sandisk cae cerca de un 12% y Nvidia retrocede más de un 5% .

pierde más de un , cae cerca de un y retrocede más de un . Mientras tanto, los hiperescaladores muestran un mejor desempeño y registran avances durante la jornada.

muestran un mejor desempeño y registran avances durante la jornada. El deterioro del sentimiento fue provocado por los informes sobre los avances de China en el desarrollo de su propia tecnología para fabricar equipos destinados a la producción de semiconductores , lo que podría amenazar en el futuro la posición del líder europeo del sector, ASML .

en el desarrollo de su propia tecnología para fabricar equipos destinados a la producción de , lo que podría amenazar en el futuro la posición del líder europeo del sector, . Los reportes indican que Pekín está desarrollando equipos nacionales de litografía DUV (Deep Ultraviolet Lithography) , una tecnología clave para fabricar chips avanzados.

, una tecnología clave para fabricar chips avanzados. Esta noticia incrementó la preocupación de los inversionistas sobre el aumento de la competencia en la industria de los semiconductores y su posible impacto sobre los resultados futuros de los fabricantes occidentales.

Además, las tensiones tecnológicas entre Estados Unidos y China volvieron a quedar en evidencia tras las declaraciones de Donald Trump sobre la competencia en inteligencia artificial: "Ellos nos están observando y nosotros los estamos observando."

y volvieron a quedar en evidencia tras las declaraciones de sobre la competencia en inteligencia artificial: "Ellos nos están observando y nosotros los estamos observando." Estas palabras fueron interpretadas como una señal de que la batalla estratégica por el liderazgo en inteligencia artificial y tecnologías clave continúa siendo uno de los principales temas para los mercados.

y tecnologías clave continúa siendo uno de los principales temas para los mercados. Como consecuencia, el segmento de IA y semiconductores , que ha sido uno de los principales motores del mercado alcista en Wall Street durante los últimos años, fue el más castigado de la jornada.

y , que ha sido uno de los principales motores del mercado alcista en Wall Street durante los últimos años, fue el más castigado de la jornada. Los inversionistas temen que el desarrollo de la industria china de chips pueda limitar la ventaja competitiva de largo plazo de las compañías tecnológicas estadounidenses y europeas.

La sesión en el Viejo Continente terminó con un panorama considerablemente más positivo.

terminó con un panorama considerablemente más positivo. El sentimiento en las bolsas europeas estuvo impulsado principalmente por el alto el fuego en el Golfo Pérsico , que redujo los temores a una nueva escalada del conflicto y a mayores presiones sobre los precios de la energía.

, que redujo los temores a una nueva escalada del conflicto y a mayores presiones sobre los precios de la energía. El FTSE 100 del Reino Unido avanzó un 0,4% , al igual que el CAC 40 de Francia.

del Reino Unido avanzó un , al igual que el de Francia. El DAX alemán subió más de un 1,3%, mientras que el IBEX 35 español cerró la sesión con un avance del 0,8%. Geopolítica y macroeconomía Sin duda, el principal catalizador de los mercados durante la primera mitad de la jornada fue el cese de las hostilidades entre Estados Unidos e Irán .

e . Donald Trump afirmó que Estados Unidos decidió suspender nuevos ataques contra Irán tras una solicitud de países mediadores que pidieron dar una nueva oportunidad a las negociaciones.

afirmó que Estados Unidos decidió suspender nuevos ataques contra Irán tras una solicitud de países mediadores que pidieron dar una nueva oportunidad a las negociaciones. El presidente estadounidense indicó que actualmente se están llevando a cabo intensas conversaciones con Irán, aunque advirtió que el tiempo para alcanzar un acuerdo es limitado.

Al mismo tiempo, Trump enfatizó que, si no se logra un entendimiento, Estados Unidos está preparado para volver a emprender acciones militares de forma contundente.

Para los mercados, esto supone principalmente una reducción de la presión de corto plazo relacionada con el riesgo de escalada del conflicto y con posibles aumentos en los precios de la energía.

La caída del petróleo reduce el temor a un nuevo repunte de la inflación, lo que constituye un factor positivo para los activos de riesgo y también influye en las expectativas sobre las próximas decisiones de la Reserva Federal .

. No obstante, los mercados siguen actuando con cautela, ya que el actual alto el fuego todavía no representa una resolución definitiva del conflicto.

La retórica de Trump sugiere que se trata únicamente de una pausa temporal para facilitar las negociaciones y no del fin definitivo de las acciones militares.

Si las conversaciones fracasan, un nuevo aumento de las tensiones en Medio Oriente podría volver a traducirse en un alza del petróleo y en un deterioro del sentimiento en los mercados financieros mundiales.

podría volver a traducirse en un alza del petróleo y en un deterioro del sentimiento en los mercados financieros mundiales. Por ahora, los mercados permanecen atentos a si los esfuerzos diplomáticos lograrán un acuerdo duradero entre Estados Unidos e Irán .

e . Mantener el alto el fuego favorecería el sentimiento del mercado al reducir el riesgo geopolítico, disminuir la presión sobre los precios de la energía y aliviar la preocupación por el impacto del conflicto sobre la economía mundial. Materias primas La noticia del alto el fuego tuvo un impacto inmediato en el mercado del petróleo , donde los precios del crudo se desplomaron debido a la disminución de los temores a una nueva escalada en Medio Oriente y a posibles interrupciones del suministro energético mundial.

, donde los precios del crudo se desplomaron debido a la disminución de los temores a una nueva escalada en y a posibles interrupciones del suministro energético mundial. La reducción de la prima de riesgo geopolítico provocó una fuerte venta en el Brent, que reaccionó ante las perspectivas de una disminución de las tensiones entre Washington y Teherán. Metales preciosos Predomina un optimismo moderado en el mercado de los metales preciosos .

. Los futuros del oro suben alrededor de un 0,5% , acercándose a los 4.100 dólares .

suben alrededor de un , acercándose a los . Los futuros de la plata avanzan un 0,7%, situándose cerca de los 58 dólares.

Lee más noticias en nuestra XTB App Sigue toda la actualidad de las noticias desde nuestra XTB App Descarga la XTB App Descarga la XTB App

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.