Resumen Diario: La semana termina con tono positivo. SK Hynix sube un 14% en el Nasdaq. La energía retrocede (10.07.2026)

Conclusiones clave El optimismo por el debut de SK Hynix y la reanudación de las conversaciones entre Estados Unidos e Irán impulsó a Wall Street , mientras el sector tecnológico volvió a liderar las ganancias.

y la reanudación de las conversaciones entre e impulsó a , mientras el sector tecnológico volvió a liderar las ganancias. Los precios del petróleo y el gas natural retrocedieron tras señales de desescalada en Medio Oriente , mientras el informe WASDE favoreció un avance generalizado de las materias primas agrícolas.

y el retrocedieron tras señales de desescalada en , mientras el informe favoreció un avance generalizado de las materias primas agrícolas. Bitcoin y Ethereum cerraron la semana al alza, reflejando un mayor apetito por el riesgo en los mercados financieros.

Acciones de Estados Unidos y sentimiento del mercado Los futuros de los índices estadounidenses avanzan ligeramente gracias al optimismo en torno a la tecnología y la geopolítica: Los futuros de Wall Street cerraron con ligeras ganancias, impulsados por el entusiasmo generado por el debut de SK Hynix y por el anuncio de Donald Trump de que Estados Unidos aceptó reanudar las conversaciones solicitadas por Irán . Los futuros del Dow Jones (US30) y del S&P 500 (US500) avanzaron un 0,3% , mientras que los del Nasdaq 100 (US100) subieron un 0,25% . En contraste, los futuros del Russell 2000 (US2000) retrocedieron un 0,45% .

Los ADR de SK Hynix se disparan un 14% en su histórico debut en Nueva York: Los American Depositary Receipts (ADR) del gigante surcoreano de semiconductores subieron un 14% , hasta los 170 dólares , durante la sesión del viernes. La compañía recaudó un récord de 26.500 millones de dólares , convirtiéndose en la mayor salida a bolsa de una empresa extranjera en la historia del mercado estadounidense. La negociación regular comenzará el lunes bajo el ticker SKHY .

Meta sube un 5,5% tras anunciar la producción de chips propios y planes para monetizar su capacidad de procesamiento: Las acciones de la matriz de Facebook avanzaron tras conocerse que comenzará la producción de sus propios chips para inteligencia artificial (IA) en septiembre, en colaboración con Broadcom y TSMC. La estrategia también contempla monetizar el exceso de capacidad de procesamiento para optimizar los costos de sus centros de datos y reducir su dependencia de la infraestructura de NVIDIA. Mercados europeos Las principales bolsas europeas cierran el viernes con un moderado optimismo: Los mercados europeos finalizaron la sesión con ganancias moderadas, liderados por el FTSE 100 (UK100) del Reino Unido y el FTSE MIB (ITA40) de Italia, ambos con avances del 0,7%. El CAC 40 (FRA40) francés subió un 0,25%, mientras que el DAX (DE40) alemán terminó prácticamente sin cambios. Economía y bancos centrales El empleo en Canadá supera las expectativas, aunque refleja el impacto de las tensiones comerciales: La economía canadiense creó 18.000 empleos en junio, reduciendo la tasa de desempleo hasta un 6,5%, mejor de lo esperado. Sin embargo, el crecimiento estuvo impulsado principalmente por empleos a tiempo parcial, mientras que el sector manufacturero perdió 17.000 puestos de trabajo debido al impacto de los aranceles estadounidenses. Aunque los datos impulsaron al dólar canadiense un 0,25% frente al dólar estadounidense, es poco probable que modifiquen la postura de política monetaria del Banco de Canadá. Mercado de divisas (FX) El índice del dólar retrocede hacia un soporte mientras el yen lidera las ganancias del G10: El Índice del Dólar (USDIDX) cayó un 0,1% hasta su soporte local cercano a 100,600, respondiendo a la disminución de las tensiones geopolíticas tras el acercamiento entre Estados Unidos e Irán. El yen japonés fue la divisa con mejor desempeño dentro del G10, con caídas del 0,5% tanto en el USDJPY como en el EURJPY, después de que el ministro de Finanzas de Japón anunciara planes para incentivar a los fondos nacionales a invertir en activos locales. El mayor apetito por el riesgo también impulsó al dólar australiano (AUDUSD: +0,3%) y al dólar neozelandés (NZDUSD: +0,4%), mientras que el EURUSD terminó prácticamente sin cambios en 1,1430. Materias primas, energía y agricultura Los mercados energéticos retroceden tras señales de desescalada: Tanto el petróleo como el gas natural cerraron la semana con pérdidas después de que la Casa Blanca suavizara su postura hacia Irán . El Brent cayó un 0,6% hasta 75,60 dólares por barril , el WTI retrocedió un 1% hasta 71,10 dólares , mientras que los futuros del gas natural estadounidense (NATGAS) descendieron un 2,8% , en línea con la caída cercana al 2% registrada en los contratos europeos.

El informe WASDE impulsa un avance generalizado en las materias primas agrícolas: El último informe WASDE mostró existencias finales inferiores a las esperadas para el maíz ( 1.790 millones frente a 1.889,5 millones previstos) y la soya ( 310 millones frente a 335 millones estimados). En contraste, las existencias finales de trigo ( 722 millones ) y algodón ( 4,1 millones ) superaron las previsiones del mercado. A pesar de este panorama mixto, el conjunto del sector agrícola cerró con ganancias: el maíz subió un 2% , la soya avanzó un 1% , el trigo ganó un 3,5% y el algodón un 0,7% .

El oro cae un 0,4% hasta 4.100 dólares por onza, mientras que la plata retrocede un 0,35% hasta 53,77 dólares por onza.

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