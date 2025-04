Resumen diario: La toma de beneficios tras el alza de ayer provoca una caída en los índices estadounidenses; persiste la incertidumbre en el mercado.

Los índices estadounidenses cayeron hoy, borrando parcialmente el alza registrada ayer. La volatilidad del mercado sigue siendo muy elevada y los inversores aún temen una recesión. El S&P 500 cae un 5.2 %, el Dow Jones pierde un 3.8 % y el Nasdaq 100 retrocede un 5.1 %, acercándose al nivel de los 18,000 puntos.

En el mercado estadounidense en general, se observa una fuerte ola vendedora. Solo el 5 % de las compañías del índice principal registra avances hoy.

Trump continúa impulsando la narrativa sobre la continuación de la guerra comercial con China. Hoy, la tarifa sobre el comercio con China se incrementó oficialmente al 145 %, combinando así los llamados “aranceles del fentanilo” del 20 % con los aranceles recíprocos anunciados del 125 %.

Las grandes tecnológicas están borrando las alzas de ayer. Entre las “Siete Magníficas”, Tesla destaca con una caída superior al 9 %, Nvidia retrocede cerca del 7 % y Apple pierde más del 5 %. Para la compañía, China sigue siendo un país clave en su cadena de suministro, por lo que la guerra comercial podría afectar seriamente sus resultados futuros.

El índice US Steel cae cerca del 7 % después de que Trump expresara su oposición a que la empresa sea adquirida por la japonesa Nippon Steel. La posible adquisición tenía como objetivo proporcionar financiamiento clave para implementar inversiones planificadas.

CarMax, al igual que Delta Air Lines ayer, se retira de sus planes de financiación debido a la incertidumbre persistente relacionada con la política arancelaria de EE. UU. sobre la economía. Estas decisiones podrían intensificarse con el inicio de la temporada de publicación de beneficios empresariales en EE. UU. Las acciones de la empresa caen hoy casi un 16 %.

Los republicanos en la Cámara de Representantes aprobaron por estrecho margen la propuesta presupuestaria del presidente Trump, con una votación de 216-214, lo que representa una victoria significativa para su agenda legislativa. La votación abre el camino para un proyecto de ley que ampliaría recortes fiscales, introduciría nuevas rebajas impositivas y aumentaría el financiamiento para seguridad fronteriza y gasto en defensa.

Los mercados europeos registraron hoy alzas en respuesta a la suspensión anunciada ayer por Donald Trump de los aranceles sobre importaciones durante 90 días. El índice DAX subió más del 4.5 %, el CAC 40 avanzó un 3.8 %, el FTSE 100 ganó un 3.3 %, el SMI terminó la sesión con un alza del 3.3 % y el índice STOXX Europe 600 registró un incremento del 3.7 %.

El mercado de deuda muestra signos de estabilización. Los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años en EE. UU. subieron ligeramente al 4.34 %. En Alemania, los bonos a 10 años se estabilizan alrededor del 2.58 %. Sin embargo, se observó una fuerte ola vendedora en los bonos japoneses a 10 años, cuyos rendimientos aumentaron al 1.35 % (+6.23 %).

La inflación medida por el IPC en EE. UU. durante marzo fue menor a lo esperado. En términos interanuales, los precios subieron un 2.4 %, frente al 2.5 % esperado. La tasa de inflación subyacente fue del 2.8 %, frente a una previsión del 3 %.

Las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo se estimaron en 223,000, lo que representa 4,000 menos que la semana anterior.

En el mercado de divisas, se observa un debilitamiento del dólar estadounidense, que cae un 1.9 % frente a una cesta de divisas. El EUR/USD supera el nivel de 1.12 hoy, con una subida del 2.3 %. Además del euro, las divisas del G10 con mejor desempeño fueron el franco suizo (+3.7 %) y el yen japonés (+2.1 %).

El índice de volatilidad VIX volvió a niveles cercanos a los 37 puntos, lo que implica un aumento cercano al 31 %, tras un fuerte descenso registrado ayer. La incertidumbre en los mercados bursátiles debido al conflicto arancelario persiste.

Más allá del mercado de divisas, el aumento de la incertidumbre también impulsa al oro, que sube más del 2.5 % hoy, superando nuevamente los $1,510 por onza. Otros metales preciosos muestran una evolución más moderada: la plata y el paladio retroceden alrededor de un 0.2 %, mientras que el platino sube un 0.8 %.

El precio del petróleo borra parte del alza registrada ayer. El crudo WTI cae en torno al 4.2 %, acercándose a los $60, mientras que el índice de referencia OIL registra un descenso del 3.7 %, hasta alrededor de los $63.

Los movimientos más pronunciados se observan en los contratos de gas natural (NATGAS), que caen más de un 6 % hoy. El informe de inventarios de gas natural de EE. UU. fue mayor al esperado y se situó en 57 bcf (frente a los 49 bcf previstos).

En el mercado de criptomonedas, se registra una fuerte corrección tras las alzas de ayer. El Bitcoin cae por debajo de los $80,000 (-4.5 %), y Ethereum retrocede cerca del 10 % hoy .

