Resumen diario: Las grandes tecnológicas pesan sobre Wall Street, los precios del petróleo retroceden tras el discurso de Trump en Davos, el dólar se debilita (23.01.2025)

Tras una apertura mixta, los índices de Wall Street se movieron principalmente hacia territorio positivo (S&P 500: +0.2%, Dow Jones: +0.75%, Russell 2000: +0.25%). La excepción fue el Nasdaq 100 (-0.2%), arrastrado principalmente por las grandes tecnológicas (Nvidia: -1.05%, Tesla: -1.05%, Intel: -2%, Apple: -0.13%, Amazon: -0.7%).

Los índices europeos cerraron la sesión en positivo (DAX de Alemania: +0.74%, CAC40 de Francia: +0.7%, FTSE 100 del Reino Unido: +0.23%, FTSE MIB de Italia: +0.72%, SMI de Suiza: +0.47%).

Electronic Arts cayó casi un 17% tras los decepcionantes resultados preliminares del tercer trimestre del año fiscal 2024/25 y la reducción de sus previsiones para todo el año fiscal 2024/25. El rendimiento más débil se atribuyó a la menor recepción de sus juegos deportivos anuales (particularmente EA Sports FC 2025) y al menor interés en el último Dragon Age.

Los decepcionantes resultados del cuarto trimestre de 2024 hicieron caer las acciones de Puma un 22%, marcando la peor sesión en la historia de la empresa y su valoración más baja desde 2018.

El dólar estadounidense (USD) está perdiendo terreno frente a todas las monedas del G10. El euro se fortalece un 0.15%, ayudado por la ausencia de políticas arancelarias específicas anunciadas por la administración Trump hacia la UE. La libra esterlina (GBP) se aprecia un 0.33%, su mayor ganancia en tres días. El yen japonés (JPY) sube un 0.35% antes de la decisión sobre la tasa de interés del Banco de Japón (el mercado asigna un 94% de probabilidad a un aumento de 25 puntos básicos).

Las solicitudes de subsidio por desempleo en Estados Unidos aumentaron en 233,000, superando las previsiones de 220,000. Este es el tercer informe consecutivo que muestra un aumento en las solicitudes semana a semana.

En el mercado de materias primas energéticas, se observan caídas: el crudo Brent y WTI están cayendo un 0.84% y un 1.06%, respectivamente, tras la declaración de Trump de que presionará a la OPEP para bajar los precios del petróleo.

La caída en los contratos de petróleo no se vio favorecida por el informe del DOE sobre los cambios semanales en los inventarios de crudo, que mostró una disminución mayor de lo esperado. El cambio fue de -1.02 millones de barriles frente a los -0.4 millones previstos.

Los contratos de gas natural caen un 1% tras las previsiones de temperaturas más altas la próxima semana. Además, un informe de la EIA indica que los inventarios de gas en Estados Unidos están disminuyendo más lentamente de lo esperado, lo que añade una presión bajista adicional sobre los precios.

El Bitcoin está recuperando la mayoría de las pérdidas de ayer (+1.26%), mientras que Solana (-3.5%), Ethereum (-0.4%), Ripple (-1.95%) y la volátil Dogecoin (-2.15%) están perdiendo terreno.

También se observa un sentimiento más débil en los metales preciosos. Aparte del paladio (+0.5%), se registran caídas en los contratos de plata (-1.1%) y platino (-0.57%). El oro ha recuperado casi todas las pérdidas de hoy y actualmente se mantiene estable.

