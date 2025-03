Resumen diario: las tecnológicas rebotan, el dólar domina y el oro retrocede (21.03.2025)

Los índices estadounidenses han recuperado gran parte de las pérdidas registradas en la apertura de hoy. El Nasdaq opera estable, el Dow Jones baja 0,1 %, el S&P 500 cae 0,3 % y el Russell 2000 lidera las pérdidas con -0,5 %. El índice de volatilidad VIX sube cerca de 1,3 % en la jornada. Donald Trump anunció que habrá “flexibilidad” respecto a los aranceles de represalia previstos para principios de abril. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil John Williams, de la Reserva Federal, señaló que no ve riesgos de incertidumbre en las expectativas de inflación en EE.UU., calificando los últimos datos de la Universidad de Michigan como un dato atípico. Las acciones de Boeing suben más de 5 % después de que la empresa asegurara un contrato estratégico con el Pentágono para el nuevo caza F-47, valorado en 20.000 millones de dólares. La sesión de hoy en Wall Street trae un nuevo intento de recuperación para Tesla. Las acciones de la compañía rebotan un 4 % tras el repunte de los índices estadounidenses luego de los comentarios de Trump. Europa cerró la semana con descensos generalizados. Casi todos los índices del Viejo Continente sufrieron correcciones: DAX alemán: -0,47 %

-0,47 % CAC40 francés: -0,63 %

-0,63 % FTSE 100 británico: -0,63 %

-0,63 % FTSE MIB italiano: -0,39 %

-0,39 % SMI suizo: -0,17 %

La única excepción fue el IBEX35 de España, que sumó 0,33 %. "Todo apunta a otro recorte de tasas en abril", comentó Yannis Stournaras, uno de los miembros más moderados del Banco Central Europeo (BCE). Las acciones de International Airlines Group cayeron cerca de 2 % durante la jornada, tras la suspensión total del tráfico aéreo en el aeropuerto de Heathrow debido a un incendio en una subestación eléctrica que abastece al aeropuerto. El oro y otros metales preciosos registran caídas importantes hoy, a medida que el Triple Witching Day incrementa la volatilidad y el volumen de negociación, impulsando tomas de ganancias tras un fuerte repunte en el primer trimestre. Los futuros del crudo Brent y WTI suben ligeramente hoy (+0,21 % y +0,29 %, respectivamente), mientras que el contrato de gas natural cae un 0,7 %. En el mercado de divisas, el dólar estadounidense dominó la jornada, fortaleciéndose frente a casi todas las monedas del G10 (índice del dólar: +0,26 %). Las mayores depreciaciones se observaron en las divisas oceánicas: AUD/USD: -0,43 %

-0,43 % NZD/USD: -0,38 %

Les siguieron la libra esterlina (GBP/USD: -0,34 %) y el yen japonés (USD/JPY: +0,32 %).

El EUR/USD cayó por tercer día consecutivo (-0,26 %), ubicándose en 1,0823. El sentimiento del mercado es mixto. Bitcoin opera estable durante el día, mientras que Ethereum cae cerca de 0,4 %.

