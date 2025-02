Resumen diario: Los datos macroeconómicos generan preocupaciones sobre la perspectiva económica 🔎📌

Wall Street cierra la semana con una corrección tras una sorpresa negativa en los datos de PMI. Los índices S&P 500 (-1,15%), Nasdaq (-1,65%), Dow Jones (-1,63%) y Russell 2000 (-2,22%) registraron caídas.

La actividad empresarial en EE.UU. casi cayó en contracción. El PMI compuesto cayó inesperadamente a 50,4 en febrero (pronóstico: 53,2; previo: 52,7), debido principalmente a la incertidumbre sobre los cambios en el gasto del gobierno federal y el impacto económico de los aranceles impuestos por Donald Trump.

El sentimiento del consumidor también se desplomó. Los índices de sentimiento y expectativas de la Universidad de Michigan cayeron inesperadamente (a 64,7 y 64, respectivamente) debido a preocupaciones sobre las presiones inflacionarias.

El sentimiento en Europa fue mixto hoy. El DAX de Alemania y el FTSE 100 del Reino Unido cerraron la sesión con caídas (-0,12% y -0,04%, respectivamente), mientras que se registraron alzas en el CAC 40 de Francia (+0,39%), el FTSE MIB de Italia (+0,45%) y el SMI de Suiza (+1,1%).

Los datos del PMI de la Eurozona también fueron mixtos. El índice compuesto mantuvo un crecimiento marginal respecto al mes pasado (50,2), pero el contraste entre la manufactura débil y el sector servicios, que ha estado sosteniendo el índice, está comenzando a debilitarse.

Los principales problemas en la Eurozona siguen siendo la baja demanda, lo que genera recortes de empleo.

El oro sube un 0,05% hasta los $2.940 por onza troy, recuperándose ligeramente. El aumento en los precios del oro refleja preocupaciones sobre el impacto de las políticas de Donald Trump en la economía de EE.UU. y la global.

El dólar estadounidense y el yen japonés son las monedas más fuertes del G10 hoy. El índice del dólar sube un 0,28%, el EUR/USD cae un 0,36% y el USD/JPY avanza un 0,25%.

El yen está respaldado principalmente por expectativas sobre la política monetaria de Japón tras la publicación de datos de inflación superiores a lo esperado.

El petróleo WTI cae un 2,80% hasta los $70,50 por barril. La caída se debe a preocupaciones de los inversores sobre el estado de la economía de EE.UU. tras la publicación de datos macroeconómicos débiles. Las políticas de Trump comienzan a reflejarse en los indicadores económicos clave, como los informes de PMI y de la Universidad de Michigan de hoy.

Las criptomonedas borran sus alzas previas. La caída está impulsada por un menor sentimiento en Wall Street y el robo de casi $1.400 millones en Ethereum desde la billetera oficial de ByBit. El Bitcoin cae un 1,40% hasta los $97.000, Ethereum baja un 2,00% hasta los $2.685 y el mercado general de altcoins desciende un 1,85%, con una capitalización total de $888.000 millones.

El contenido que se presenta en la secci贸n de FORMACI脫N s贸lo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los an谩lisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendaci贸n de inversi贸n o informaci贸n que recomiende o sugiera una estrategia de inversi贸n ni se incluye en el 谩mbito del asesoramiento en materia de inversi贸n recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversi贸n (art铆culo 125.1 g). Este v铆deo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situaci贸n financiera individual.

XTB no aceptar谩 responsabilidad por ning煤n tipo de p茅rdidas o da帽os, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la informaci贸n incluida en este v铆deo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisici贸n o disposici贸n de instrumentos financieros, realizados con base en la informaci贸n que contiene este v铆deo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que act煤e sobre esta informaci贸n lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright 漏 XTB S.A. Todos los derechos reservados. Est谩 prohibido copiar, modificar y distribuir este v铆deo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.