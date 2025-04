Resumen diario: los índices bursátiles retoman las caídas tras la escalada de la guerra comercial con China 🔔

Los índices borran completamente sus alzas y retoman las caídas tras la escalada en la guerra comercial entre EE. UU. y China. Al momento de la publicación, el S&P 500 cae un -0,20 %, el Nasdaq 100 un -0,10 % y el Russell 2000 un -1,60 %.

El dólar estadounidense retrocede un 0,40 %, mientras que otras divisas que se benefician del sentimiento de aversión al riesgo —como el yen japonés y el franco suizo — registran alzas . El par USD/JPY cae un 0,90 %.

Los contratos de futuros sobre acciones chinas registran fuertes caídas . El índice CHN.cash cae un 1,5 %, borrando ampliamente las ganancias intradía. Se observa un aumento significativo en el par USD/CNH , con alzas de hasta un 0,8 %.

El portavoz de la Casa Blanca, Levitt , declaró que EE. UU. ha impuesto un arancel adicional del 50 % sobre China, elevando los aranceles totales a un récord del 104 %. Se prevé que nuevas restricciones comerciales entren en vigor mañana, 9 de abril .

Austan Goolsbee , de la Reserva Federal, expresó una creciente preocupación por las consecuencias económicas de los nuevos aranceles estadounidenses. Señaló que las empresas podrían mostrarse reacias a invertir en EE. UU. a corto plazo debido a la incertidumbre y los cambios constantes en las reglas del comercio internacional y la orientación de la política económica.

También admitió que la magnitud de los aranceles es significativamente mayor a la prevista o modelada anteriormente, lo que complica aún más la situación.

Según el secretario del Tesoro, Scott Bessent , unas 70 empresas han contactado a la administración estadounidense con el objetivo de negociar acuerdos comerciales. Sin embargo, la situación aún dista de estar resuelta, especialmente en el contexto actual de escalada arancelaria con China.

Según la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Leavitt , Trump considera que EE. UU. cuenta con la ventaja en términos de costos laborales y suficientes recursos internos para fabricar iPhones dentro del país.

Trump sostiene que China no tiene otra opción más que negociar un nuevo acuerdo comercial con EE. UU. No obstante, los aranceles anunciados entran en vigor hoy y se ampliarán a partir de mañana, salvo que China responda al llamado estadounidense.

El oro registra ligeras alzas , aunque las caídas en el mercado en general también afectan la liquidez de este activo. El oro sube un 0,15 % hasta los 2.980 USD por onza .

El sentimiento negativo en los mercados tradicionales también se está trasladando al mercado de criptomonedas. El Bitcoin cae un -2,80 % hasta los 76.800 USD, y Ethereum retrocede un -5,20 % hasta los 1.470 USD.

