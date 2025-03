Resumen diario: los índices vuelven a caer, el oro sube un 1.30% 📌📄

El mercado de valores de EE. UU. extiende sus caídas hacia el final del día. El dólar estadounidense y las criptomonedas también están perdiendo valor.

Los índices europeos tuvieron un inicio de semana espectacular. El optimismo sobre posibles inversiones en la industria de defensa en el Viejo Continente llevó a la mayoría de los mercados a registrar fuertes ganancias. El índice alemán DAX 40 alcanzó nuevos máximos históricos, con un avance de más del 3% en su punto más alto.

alcanzó nuevos máximos históricos, con un avance de más del en su punto más alto. Al momento de la publicación, el S&P 500 cae un 0.80% , el Nasdaq 100 baja un 0.85% , y el Russell 2000 retrocede un 1.20% . Las caídas son particularmente notorias en el sector de semiconductores. Nvidia cae cerca del 6% , cotizando a $115 por acción .

cae un , el baja un , y el retrocede un . Las caídas son particularmente notorias en el sector de semiconductores. cae cerca del , cotizando a . El dólar estadounidense es una de las monedas más débiles del G10 hoy. Sin embargo, esto se debe a sus recientes ganancias tras varios anuncios de Trump . El Índice USD (USDX) cae un 0.90% , mientras que el EUR/USD sube 0.80% hasta 1.04870 .

es una de las monedas más débiles del G10 hoy. Sin embargo, esto se debe a sus recientes ganancias tras varios . El cae un , mientras que el sube hasta . Donald Trump acaba de anunciar que nuevos aranceles a productos agrícolas extranjeros entrarán en vigor a partir del 2 de abril . Los productos agrícolas de EE. UU. se venderán dentro del país.

acaba de anunciar que nuevos entrarán en vigor a partir del . Los productos agrícolas de EE. UU. se venderán dentro del país. El petróleo WTI cae un 2.80% tras el anuncio de que la OPEP+ aumentará la producción en 138,000 barriles por día a partir de abril . Esto ha sido una sorpresa, ya que el mercado esperaba otro retraso después de una medida similar en diciembre . En total, la OPEP planea aumentar gradualmente la producción en 2.2 millones de barriles diarios hasta diciembre de 2026 .

cae un tras el anuncio de que la aumentará la producción en a partir de . Esto ha sido una sorpresa, ya que el mercado esperaba otro retraso después de una medida similar en . En total, la . El oro sube un 1.30% a $2,890 por onza , poniendo fin a la reciente corrección a la baja. Los precios del oro siguen respaldados por la incertidumbre geopolítica y la imprevisibilidad de las decisiones de la administración de Donald Trump .

, poniendo fin a la reciente corrección a la baja. Los precios del oro siguen respaldados por la y la . Informe ISM del sector manufacturero de EE. UU. (febrero): Actual: 50.3 | Esperado: 50.8 | Anterior: 50.9 . Un aumento significativo en el índice de precios (62.4) se ve contrarrestado por cifras débiles en empleo (47.6) y nuevas órdenes (48.8) .

Actual: | Esperado: | Anterior: . Un aumento significativo en el se ve contrarrestado por cifras débiles en y . Las criptomonedas están experimentando una fuerte caída hoy, eliminando casi por completo las ganancias del domingo provocadas por las declaraciones de Trump.

hoy, eliminando casi por completo las provocadas por las declaraciones de Trump. Bitcoin cae 7% a $87,600 , Ethereum pierde 12.40% a $2,200 , mientras que las altcoins en conjunto retroceden un 9.00% .

cae a , pierde a , mientras que las . El repunte del fin de semana fue impulsado por una publicación de Donald Trump, donde declaró que BTC, ETH, XRP, SOL y ADA deberían ser incluidas en las reservas estratégicas de criptomonedas de EE. UU..

