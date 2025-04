Resumen diario: los inversionistas moderan el optimismo ante el escaso avance en las negociaciones comerciales 🔎📄

Los principales índices bursátiles de EE. UU. comenzaron la jornada con beneficios impulsados por los resultados bancarios del primer trimestre de 2025, que superaron las expectativas, y por la esperanza de limitar la magnitud de la guerra comercial.

Sin embargo, las alzas superiores al 1% en los índices principales se redujeron tras conocerse que las negociaciones comerciales entre la Unión Europea y EE. UU. no están avanzando favorablemente.

La portavoz de la Casa Blanca, Leavitt, señaló que Donald Trump afirma que, en materia arancelaria, “la pelota está en el tejado de China” y que EE. UU. no necesita llegar a un acuerdo con ese país.

La administración estadounidense también criticó hoy la decisión de Pekín de suspender los pedidos de aviones a Boeing, atribuyéndola al costo de la guerra comercial. Esto provocó una nueva caída del 2% en las acciones de la compañía.

Todo indica que las negociaciones han quedado estancadas, aunque Leavitt asegura que EE. UU. ya tiene sobre la mesa 15 propuestas de socios comerciales y que las analizará detenidamente.

Según un informe de Bloomberg, la UE espera que los aranceles estadounidenses se mantengan por más tiempo. Las autoridades de la Unión Europea y de Estados Unidos han hecho poco progreso para resolver las disputas comerciales. Como resultado, funcionarios del gobierno de Donald Trump han señalado que la mayoría de los aranceles de EE. UU. sobre productos europeos seguirán vigentes.

Al momento de esta publicación, el índice S&P 500 cotiza cerca de los niveles de apertura, el Nasdaq 100 sube un 0,15% y el Russell 2000 sube un 0,20% . El índice de l dólar estadounidense sube un 0,55% .

cotiza cerca de los niveles de apertura, el sube un y el sube un . El índice de sube un . Los futuros de cacao negociados en la bolsa ICE caen cerca de un 4% hoy debido a pronósticos de lluvias en Brasil y Asia, y a datos débiles de molienda que generan preocupación sobre la demanda en el mercado.

hoy debido a pronósticos de lluvias en Brasil y Asia, y a datos débiles de molienda que generan preocupación sobre la demanda en el mercado. El procesamiento de granos de cacao en Malasia se desplomó un 15% en el primer trimestre de 2025 (según el Malaysian Cocoa Board y la Cocoa Manufacturers Association), mientras que en Brasil cayó un 13% en el mismo período (AIPC), lo que indica una debilitación de la demanda tras el alza de precios del año pasado. Las previsiones de lluvias en Brasil, África y las principales zonas productoras de Asia también presionan a la baja los precios del cacao.

(según el Malaysian Cocoa Board y la Cocoa Manufacturers Association), mientras que en Brasil cayó un en el mismo período (AIPC), lo que indica una debilitación de la demanda tras el alza de precios del año pasado. Las previsiones de lluvias en Brasil, África y las principales zonas productoras de Asia también presionan a la baja los precios del cacao. Canadá publicó hoy un dato de inflación para marzo significativamente inferior a lo esperado: 2,3% interanual (esperado: 2,7%; anterior: 2,6%). Aunque el Banco de Canadá (BoC) había señalado recientemente que no quería recortar las tasas de interés, la clara desaceleración de la inflación y los riesgos aún relevantes para la economía derivados de los aranceles han hecho que las probabilidades de un recorte de tasas en la reunión de mañana suban de 40% a 50% . El dólar canadiense se debilitó tras conocerse los datos.

publicó hoy un dato de inflación para marzo significativamente inferior a lo esperado: (esperado: 2,7%; anterior: 2,6%). Aunque el había señalado recientemente que no quería recortar las tasas de interés, la clara desaceleración de la inflación y los riesgos aún relevantes para la economía derivados de los aranceles han hecho que las probabilidades de un recorte de tasas en la reunión de mañana suban de . El se debilitó tras conocerse los datos. En el mercado de criptomonedas, el sentimiento se asemeja al de las bolsas. Bitcoin cae un 0,05% hasta los $84.500, tras haber alcanzado máximos cercanos a los $86.000 más temprano en la jornada.

