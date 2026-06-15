Resumen diario: Los mercados entran en euforia tras un avance histórico en las relaciones entre Estados Unidos e Irán

Conclusiones clave El acuerdo preliminar entre Estados Unidos e Irán redujo significativamente el riesgo geopolítico, impulsando el apetito por riesgo en los mercados globales.

redujo significativamente el riesgo geopolítico, impulsando el apetito por riesgo en los mercados globales. Las acciones tecnológicas, especialmente las vinculadas a IA , semiconductores y centros de datos , lideraron las ganancias en Wall Street.

, y , lideraron las ganancias en Wall Street. La caída del petróleo, junto con los avances en oro y plata, refleja un reajuste generalizado de expectativas tras la desescalada en Oriente Medio.

Geopolítica y seguridad regional Estados Unidos e Irán han alcanzado un acuerdo preliminar de paz, poniendo fin a un conflicto militar que se mantenía activo desde febrero.

En virtud del acuerdo, se ha establecido un alto el fuego de 60 días , que entrará en vigor de manera inmediata.

La firma oficial del memorando está programada para el viernes en Suiza , y se espera que el texto del documento sea publicado poco después de la ceremonia.

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif , fue el primero en informar sobre el acuerdo, seguido por las confirmaciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump , y del viceministro de Asuntos Exteriores de Irán, Kazem Gharibabadi .

Según las declaraciones de las autoridades iraníes, las operaciones militares deberán finalizar en todos los frentes, incluido Líbano .

Durante las próximas semanas se celebrarán nuevas negociaciones relacionadas con el programa nuclear iraní, las sanciones económicas y los asuntos de seguridad regional.

Todavía no se ha firmado un tratado de paz definitivo. El documento actual funciona únicamente como un acuerdo marco y un alto el fuego, dejando pendientes la resolución final del programa nuclear iraní y el futuro de las sanciones.

Durante una reunión bilateral con el presidente estadounidense Donald Trump en el marco de la cumbre del G7 , el presidente francés Emmanuel Macron declaró la disposición de las fuerzas armadas francesas para colaborar en la protección de la navegación en el Estrecho de Ormuz , sujeto a la aprobación y coordinación de Estados Unidos, lo que refleja la voluntad de Europa de participar activamente en la estabilización de la región.

Israel sigue siendo el principal factor de riesgo y un posible foco de tensión, ya que varios políticos israelíes han expresado críticas al acuerdo y han enfatizado abiertamente que el marco establecido entre Estados Unidos e Irán no es vinculante para Israel, dado que no aborda el programa nuclear ni las actividades de grupos respaldados por Irán en la región.

El presidente estadounidense Donald Trump anunció que la atención de la administración estadounidense comienza a desplazarse desde el conflicto con Irán hacia la guerra entre Rusia y Ucrania , sugiriendo una posible mayor implicación de Estados Unidos en el proceso de negociación tras conversaciones constructivas con Volodímir Zelenski y Vladimir Putin .

Respecto a Irán, Donald Trump prometió una "supervisión estricta" sobre la implementación del acuerdo, que será monitoreado de cerca por Estados Unidos y sus socios regionales. Infraestructura y logística (Estrecho de Ormuz) El acuerdo incluye una disposición para la reapertura gradual del Estrecho de Ormuz , una de las rutas de tránsito de petróleo más importantes del mundo.

Irán comenzará a retirar las minas navales desplegadas en la vía marítima durante las últimas semanas.

Durante la vigencia del alto el fuego, el tránsito de embarcaciones comerciales deberá realizarse sin tarifas adicionales impuestas por Irán.

Un alto funcionario de la administración estadounidense confirmó que la versión final del acuerdo incluirá una garantía de tránsito libre y sin cargos para los buques que atraviesen el Estrecho de Ormuz.

La reapertura de esta ruta marítima constituye actualmente el componente más importante del acuerdo desde la perspectiva de los mercados financieros y de materias primas, aunque las normas operativas de largo plazo para el estrecho después del período de 60 días aún no han sido definidas. Macroeconomía Las noticias sobre la desescalada en Oriente Medio están siendo interpretadas por los mercados como una oportunidad para reducir el riesgo de interrupciones en el suministro energético, disminuir las presiones inflacionarias y reducir la probabilidad de un mayor endurecimiento de la política monetaria por parte de la Fed .

La producción industrial de Estados Unidos mostró un desempeño ligeramente más débil de lo esperado, confirmando que el sector industrial continúa enfrentando desafíos derivados de las altas tasas de interés y la incertidumbre económica, aunque la estructura general del informe fue mixta.

Los analistas destacan que el rally actual del mercado está impulsado principalmente por el sentimiento, ya que las valoraciones están descontando rápidamente un escenario de "menos riesgo, más crecimiento", reaccionando a la mejora de las expectativas geopolíticas y macroeconómicas globales más que a datos económicos concretos. Mercado bursátil Wall Street comenzó la semana en un claro estado de euforia, con los principales índices bursátiles registrando fuertes avances ante la reducción del riesgo geopolítico, lo que provocó el regreso de un entorno "risk-on" (reducción de exposición a activos defensivos y rotación de capital hacia acciones de crecimiento).

Las compañías tecnológicas ocuparon el centro de atención, con fuertes ganancias en los sectores de inteligencia artificial , memorias ( DRAM y HBM ), semiconductores e infraestructura de centros de datos , que previamente se encontraban bajo presión correctiva.

El sector de chips superó ampliamente al mercado en general, y el rally tecnológico se extendió a compañías como AMD, Micron, Intel, Arm, Western Digital y Seagate .

Los inversores del sector tecnológico continúan descontando la persistencia del auge de la IA , el aumento de la demanda de memorias para centros de datos y una escasez estructural de chips de memoria.

El sentimiento positivo también se trasladó a los mercados europeos, donde el DAX alemán y el IBEX 35 español registraron avances superiores al 1%.

La excepción destacada en Europa fue el FTSE 100 británico, que cayó un 0,4% y no logró cerrar la sesión en terreno positivo. Materias primas y activos reales Los precios del petróleo cayeron con fuerza tras el anuncio del acuerdo de paz. Después de conocerse el pacto entre Estados Unidos e Irán, las cotizaciones del crudo retrocedieron aproximadamente un 5% debido a la reducción del riesgo de interrupciones en el suministro.

El sentimiento positivo regresó al mercado de metales preciosos , que registró movimientos alcistas sólidos y contundentes.

El oro avanzó cerca de un 3% y está poniendo a prueba la zona de 4.350 USD por onza .

La plata subió más de un 3%, superando el nivel de 70 USD por onza.

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