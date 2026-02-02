Resumen Diario: los metales preciosos siguen retrocediendo y EE.UU. vuelve al cierre parcial del gobierno

Los metales preciosos profundizan la corrección iniciada a fines de enero. Al momento de redactar este resumen (16:00), el oro retrocede más de 3,5% y pone a prueba la zona de USD 4.650 por onza, mientras que la plata cae más de 5%, perforando los USD 79 por onza.

El evento central de la jornada es el cierre parcial de la administración federal en Estados Unidos, luego de que el Congreso no lograra alcanzar un acuerdo presupuestario. La paralización del financiamiento implica la suspensión de actividades en algunas agencias estatales y genera incertidumbre para miles de empleados públicos.

Aun así, la Apertura americana transcurre con un tono claramente positivo. Los principales índices de Estados Unidos registran subas sólidas al inicio del nuevo mes:

S&P 500 : +0,6%

NASDAQ 100 : +0,8%

Dow Jones: cerca de +1%

En Europa, la sesión fue calma y positiva, con avances generalizados en los principales índices:

DAX alemán : +1%

CAC 40 francés : +0,7%

FTSE 100 británico : +1,2%

IBEX 35 español : +1,2%, destacándose entre sus pares

En el mercado cambiario, se observa un fortalecimiento claro del dólar frente a las principales divisas. Parte del capital que previamente fluía hacia los metales preciosos está regresando al billete verde.

Datos macroeconómicos

Estados Unidos : el PMI final industrial de enero se ubicó en 52,4 , por encima del consenso (51,9) y del registro previo (51,8), confirmando el buen momento del sector manufacturero.

Estados Unidos : el Índice ISM manufacturero alcanzó 52,6 puntos , muy por encima de lo esperado, impulsado principalmente por el fuerte repunte de los nuevos pedidos . El dato respalda al dólar y refuerza la idea de que la Reserva Federal mantendrá cautela respecto a recortes rápidos de tasas, en un contexto de presiones de precios persistentes.

Canadá: el PMI industrial subió a 50,4 en enero desde 48,6, señalando un retorno a la expansión del sector.

Materias Primas

Se observa un desplome significativo en el mercado de materias primas.

El gas natural Henry Hub retrocede más de 25% , afectado por cambios en los pronósticos climáticos.

En el mercado petrolero , la corrección es marcada: Petróleo Brent : -5,5% hasta la zona de USD 66 por barril Petróleo WTI : cerca de -6%, por debajo de USD 62 por barril



La subida previa del crudo se descomprime tras el factor Irán, ya que el mercado había descontado un posible ataque de Estados Unidos durante el fin de semana, escenario que finalmente no se materializó.

Criptomonedas

En el segmento cripto se observa un rebote moderado: