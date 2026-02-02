🚀El Ibex 35 rompe los 18.000 puntos: ¿tiene techo?

- El Ibex 35 rompe los 18.000 puntos
- Banca y acereras clave para las subidas
- El Ibex 35 rompe los 18.000 puntos
- Banca y acereras clave para las subidas
El Ibex 35 ha roto en la sesión de hoy los 18.000 puntos y se ubica en máximos históricos. Si bien la jornada había empezado con dudas, las bolsas se han animado y el selectivo español ha roto un nivel psicológico importante. ¿Hasta dónde puede llegar?
El Ibex 35 sigue volando
El Ibex 35 sigue volando y en este 2026 continúa las subidas con las que acabó en el 2025, un año histórico. Todo ello en una semana clave para el selectivo, ya que conoceremos los resultados de los bancos que aún no han reportado, como son Unicaja, Santander, BBVA y Sabadell. Por tanto, esta semana es importante para el selectivo, dado el peso del sector en el índice. Además, a esto se le une que el sector turismo está funcionando bien, viendo los datos de las aerolíneas mundiales, lo que mejora las expectativas para los resultados de IAG, que hoy es una de las compañías que más sube. Además, la banca en general está despuntando con fuerza hoy, lo que ha mejorado el sentimiento generalizado.
Fuera del día de hoy, los inversores siguen siendo optimistas con el selectivo y esto se pudo ver la semana pasada con los resultados de CaixaBank, que generaron subidas de más del 4%. Además, las subidas de los metales preciosos han causado que muchos inversores vean esto como el inicio de un superciclo de las materias primas, lo que debería verse reflejado también en otros metales como el acero. Por ello, otras empresas como Arcelor, también impulsada por las expectativas del control de importaciones chinas por parte de la UE, suben un 19% en el año y están ayudando al Ibex 35 a seguir marcando máximos.
¿Hasta dónde puede llegar?
Cómo ya hemos indicado en varias ocasiones, pensamos que el recorrido del Ibex 35 puede estar capado por el sector bancario. Aunque los resultados de Caixa fueron buenos, creemos que el deterioro de las cifras del sector puede acabar pesando en el selectivo español. Sin embargo, el relato sugiere actualmente algo totalmente distinto.
¿Cómo invertir en el Ibex 35?
Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Ibex 35, como el LYXIB.ES. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.
