El Ibex 35 bate máximos históricos

El Ibex 35 cierra por encima de los 18.000 puntos y sigue batiendo máximos históricos. Aunque la jornada había empezado con dudas, el optimismo ha vuelto a las bolsas y el selectivo español se ha beneficiado de ello, anotándose mayores subidas que sus homólogos europeos.
Movimientos en el Ibex 35
Dentro del índice español, las acciones de IAG han despegado por las buenas perspectivas para las casas de análisis. Por otro lado, la semana pasada IATA (la asociación de aerolíneas), publicó los datos de crecimiento del 2025 y seguimos viendo grandes cifras. En el año completo, los ingresos por pasajero y kilómetro recorrido crecieron un 5,3%, lo que no refleja ni mucho menos un sector a la baja, sino una buena salud. Además, la ocupación se ubicó en el 83,6%, subiendo 10 puntos básicos y rompiendo un récord para el año completo. Por tanto, las expectativas para sus resultados son buenas. Arcelor y la banca también han cerrado una jornada muy positiva.
La parte baja del Ibex 35 ha sido muy reducida, con Solaria cayendo algo más de un 1%. Esto a pesar de que la plata sigue en caída, algo que debería beneficiar a Solaria por un menor coste de placas solares y también por el negocio de centros de datos.
Otros mercados
En Europa las subidas rondan el 1%, con el DAX destacando gracias a las subidas de Commerzbank y SAP. En Wall Street vemos también repuntes, con las empresas del sector de semiconductores subiendo con fuerza. Esto se produce en una semana clave para la bolsa americana, ya que Alphabet o Amazon reportarán sus resultados, donde el mercado pondrá especial atención a su capex.
En las materias primas tenemos que señalar de nuevo a la plata y el oro. Los precios de la plata se vuelven a desplomar otro 8%, mientras que el oro lo hace en un 4%. La realidad es que los movimientos de estos últimos días son más especulativos que fundamentales, ya que todavía nos quedan meses para conocer la política monetaria que llevará a cabo el nuevo presidente de la FED. Ahora mismo el relato en el corto plazo ha cambiado, pero quizás el mercado se está adelantando demasiado. Dentro de la tendencia de ambos activos, es normal que veamos correcciones, más aún cuando hay muchas posiciones apalancadas y dinero “tonto” que ha llegado en máximos históricos con miedo a perderse las subidas.
